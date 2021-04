Nordhausen: Theater sagt alle Aufführungen bis Ende Mai ab

Nordhausen. Weiterhin sind im Nordhäuser Bühnenhaus keine Indoor-Veranstaltungen möglich. Der Fokus der Theatermacher liegt nun auf Schlossfestspiele in Sondershausen.

Das Nordhäuser Theater sagt in Abstimmung mit dem Thüringer Kultusministerium, den Gesellschaftern und dem Aufsichtsratsvorsitzenden alle Indoor-Veranstaltungen der aktuellen Spielzeit bis Ende Mai ab. Diese Entscheidung liege vor allem in der Abwägung der Wahrscheinlichkeit einer Öffnung in Zusammenhang mit dem finanziellen und personellen Aufwand gegenüber dem Nutzen für die GmbH und ihr Publikum begründet: „Bisher vertrat ich immer die Position, dass wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt spielbereit sein sollten. In der jetzigen Abwägung komme ich zur klaren Einsicht, dass meine heutige, von der Politik getragene Entscheidung die beste ist“, erklärt Intendant Daniel Klajner.

Für einen Spielbetrieb unter größtmöglichem Schutz für Publikum und Beschäftigte fehle es aktuell an einer mit verhältnismäßigem Aufwand umzusetzenden Infrastruktur, auf die das Theater allerdings für den Start der Spielzeit 2021/22 hoffe.

Daniel Klajner und sein Team konzentrieren sich nun auf die anstehende, größte Veranstaltungsreihe der Spielzeit: „Wir bündeln nun all unsere Kräfte auf die Schlossfestspiele in Sondershausen, um unserem Publikum stimmungsvolle Open-Air-Kulturabende bieten zu können.“

Bei den Schlossfestspielen zeigt das Theater in diesem Jahr das Musical „The Addams Family“ ab dem 25. Juni, Puccinis Oper „Tosca“ ab dem 9. Juli sowie das Familienstück „Bastian und Bastienne“ ab dem 3. Juli auf der Theaterwiese. Der Kartenvorverkauf soll im Mai starten.