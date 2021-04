Nordhausen: Trinkwasser wird künftig gemischt

Nordhausen. Der Sulfatgehalt soll sich im Südharzer Trinkwasser verbessern. Der Nordhäuser Wasserverband verrät, wie er das machen will.

Der Nordhäuser Wasserverband (WVN) hat sich dafür entschieden, die natürlichen Wasserressourcen im Südharz zu nutzen, um den Grenzwert des Sulfatgehalts im Trinkwasser zukünftig einzuhalten. „Dafür sollen jene Wässer, die von Natur aus eine geringe Sulfatkonzentration ausweisen, zugemischt werden“, berichtet WVN-Geschäftsführerin Carmen Lis. „Diese Variante ist auf lange Sicht gerechnet die wirtschaftlichste, nachhaltigste und umweltfreundlichste.“

Das sich im Bau befindliche neue Wasserwerk in Ellrich ist ein wichtiges Projekt, um die Mischvariante auf den Weg zu bringen. Zukünftig soll Wasser aus der Ellricher Gruppenwasserversorgung mit einem geringen Sulfatgehalt Richtung Nordhausen übergeleitet werden. Dort soll es dann mit dem Wasser gemischt werden, das einen zu hohen Sulfatgehalt aufweist, so dass im Ergebnis der Grenzwert eingehalten wird. Das Wasser wird von Niedersachswerfen über die Gruppenwasserversorgung in Großwechsungen bis Bleicherode übergeleitet. Der Bau des neuen Wasserwerks in Ellrich bis Ende des Jahres 2022 sei ein wichtiger Schritt, betont Lis. Weitere Schritte müssen aber folgen, unter anderem müssen noch streckenweise neue Leitungen und ein Hochbehälter im Kreis Nordhausen gebaut werden.