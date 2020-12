Nordhausen: Unternehmen bereiten Familien Weihnachtsüberraschung

„Ich freue mich sehr, dass wir trotz der schwierigen Umstände durch die Corona-Pandemie an dieser schönen Weihnachtstradition festhalten können und bedanke mich im Namen der Familien und unseres Teams bei den Firmen für diese tolle Unterstützung“, betont Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU). Die angesprochenen Unternehmen sind die Nordthüringer Baustoffvertriebsgesellschaft (NBV) und Nordthüringer Baustoffwerke (NBW). Schon seit über zehn Jahren beschenken die beiden Firmen in Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern des Fachbereichs Jugend im Landratsamt zu jedem Weihnachtsfest Familien aus der Region und erfüllen dabei die Wünsche der Kinder. Coronabedingt gab es in diesem Jahr kein Treffen mit den Familien selbst. Dafür brachten die Firmenvertreter Kristin Lippoldt und Thomas Teichmann die Geschenke ins Landratsamt. „Unsere Sozialarbeiterinnen werden dafür sorgen, dass die Geschenke rechtzeitig zum Fest bei den sechs Familien mit insgesamt 23 Kindern ankommen“, verspricht Roswitha Lindemann, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Jugend. In den weihnachtlichen Paketen stecken in diesem Jahr zum Beispiel Gesellschaftsspiele, Laufräder, ein Fahrrad, Bettdecken, Bettwäsche und ein Schreibtisch.