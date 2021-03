Nordhausen: Wasserverband will 5,5 Millionen Euro investieren

Nordhausen. Sulfatgehalt des Trinkwassers soll für 15.000 Menschen in drei Regionen des Landkreises Nordhausen verbessert werden.

Der Nordhäuser Wasserverband (WVN) will in diesem Jahr wieder rund 5,5 Millionen Euro investieren, kündigt Geschäftsführerin Carmen Lis an. 50 Projekte stehen im Investitionsplan des Südharzer Trinkwasserversorgers. Allein 12 sind Teil vom „Generalplan Wasser“, dem Strategiepapier für die zukünftige Ausrichtung der Trinkwasserversorgung.

Einige wichtige Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass der Sulfatgehalt des Trinkwassers für 15.000 Menschen in drei Gebieten des Landkreises verbessert wird. „Notwendig ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Eine einfache und schnelle Lösung gibt es nicht“, meint Carmen Lis.

Hintergrund ist, dass der Sulfatgehalt des im Südharz gewonnenen Grundwassers regional sehr stark variiert: von minimal 20 Milligramm pro Liter, beispielsweise in Ellrich, bis maximal 490 am Kohnstein. Die Trinkwasserverordnung sieht einen einheitlichen Grenzwert für Sulfat von 250 vor. „Weil dieser aber wegen der geologischen Gegebenheiten im Landkreis nicht überall eingehalten werden kann, haben wir vom Gesundheitsamt drei Sondergenehmigungen für Bleicherode, Großwechsungen und Niedersachswerfen“, erklärt Lis. Alle Genehmigungen gelten bis 31. Dezember 2025. Ziel des WVN ist es, die Trinkwasserversorgung bis dahin umzubauen.