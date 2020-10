Nordhausen: Wie viel ist die Arbeit einer Putzfrau wert?

Eine Nordhäuser Putzfrau, Mitte 50, hat einen Brief aus Erfurt erhalten. Absender ist ihr Arbeitgeber – die Johanniter-Dienste Sachsen-Anhalt/Thüringen GmbH. In dem Schreiben betont Geschäftsführerin Birgit Romanowsky, welche persönlichen und auch beruflichen Herausforderungen dieses Jahr mit sich gebracht habe. „Die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie haben wir alle zu spüren bekommen“, meint die Chefin.

Und deshalb sei es den Johannitern „an dieser Stelle ein besonderes Anliegen, Ihnen für Ihren Einsatz in den vergangenen Monaten zu danken“. Der Nordhäuserin wird beim Lesen dieser Zeilen ganz warm ums Herz. Weiter heißt es in dem Brief: „Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen dafür mit der Gehaltszahlung im Oktober 2020 eine Sonderzahlung in Höhe von 10 Euro brutto zukommen lassen können.“

Zehn Euro. Die Putzfrau schaut zweifelnd aufs Papier. Hat sie sich verlesen? Ist dort eine Null vergessen worden?

„Das ist doch lächerlich“, ärgert sich die Nordhäuserin. Der höhere Aufwand seit Corona beim Reinigen der Räume in Kindergärten oder Seniorenhäusern ist den Johannitern zehn Euro wert? „Dann hätten sie es auch lassen können“, sagt die Putzfrau. „Diese Prämie ist der blanke Hohn.“

Birgit Romanowsky wundert sich. Sie kann nicht nachvollziehen, warum die Prämien-Empfängerin unzufrieden ist. „Zehn Euro sind auch Geld“, sagt sie. „Ich verstehe das Problem nicht. Wir nehmen der Frau doch nichts weg.“ Ihre Gesellschaft zahle Tariflohn, unterstreicht die Geschäftsführerin. Und diese einmalige Sonderzahlung richte sich nach dem regelmäßigen Einkommen. Letzteres hängt wiederum von der Stundenzahl der Arbeitnehmerin ab.

Die Putzfrau ist enttäuscht. Sie überlegt nun, ob sie diese 10 Euro zurückschickt. Ein wenig Stolz habe sie schon noch. Auch als Reinigungskraft. Diese Corona-Prämie fühle sich so an, als gäben die Johanniter einem Bettler ein Almosen.

Die Nordhäuserin möchte anonym bleiben. Ihr Name soll nicht in der Zeitung stehen. „Sonst bekomme ich zur milden Gabe auch noch Ärger.“