Nordhausen: Wohnungsbaugenossenschaft investiert 14,4 Millionen Euro

Die WBG rüstet in Bleicherode in der Freiheitsstraße Balkonanlagen nach und will anschließend die Fassaden mit einem neuen Anstrich versehen.

Nordhausen. Neubauprojekte der WBG stehen vor dem Abschluss. Investitionen gelten auch der Instandhaltung älterer Gebäude.

14,4 Millionen Euro will die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in diesem Jahr für aktuelle Bauprojekte sowie die Instandhaltung ihrer Gebäude ausgeben, teilt der Vorstand der Genossenschaft mit.

Das Neubauprojekt „WBGreenOne” in Nordhausen soll im Herbst realisiert sein. Die Mietverträge können dann abgeschlossen werden. Derzeit seien die Ausbaugewerke dabei, den 14 barrierefreien Wohnungen ein modernes Innenleben zu geben. Der Baukörper hebe sich bereits jetzt deutlich von der angrenzenden Bebauung ab und werde das Bild der Stadt in diesem Bereich nachhaltig aufwerten, meint der WBG-Vorstand. Dazu gehöre nicht zuletzt die begrünte Fassade, die dem Vorhaben seinen Namen gibt und damit selbst innerhalb der „grünen WBG” ein Pilotprojekt darstelle.

Für die älteren WBG-Mitglieder soll in diesem Jahr das „Seniorenwohnen plus am Aueblick” ebenfalls seinen Abschluss finden. Im Bereich der Stolberger Straße 91-113 laufen die letzten Arbeiten an den Aufzügen. Auch die Gestaltung des Innenhofes nehme seinen Charakter als zentraler Treffpunkt der umliegenden seniorengerechten Objekte bald an. Gehwege, Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie ein kleiner Enkelspielplatz sollen in den kommenden Wochen entstehen.

Neben diesen Großvorhaben lege der Vorstand auch weiterhin Wert auf die Erhöhung der Wohnqualität. Am Taschenberg 7 bis 9 in Nordhausen sowie in der Bleicheröder Freiheitsstraße 10 bis 12 werden Balkonanlagen nachgerüstet und anschließend die Fassaden mit einem neuen Anstrich versehen. Ausgestattet mit einem jeweils sechsstelligen Budget sollen auch in diesem Jahr wieder viele Fassaden aufwendig gereinigt und Treppenhäuser instandgesetzt werden. Fassaden und Treppenhäuser gelten als Visitenkarten eines Gebäudes.

Die WBG will in 40 Wohnungen die Bäder barrierefrei umbauen und das Waschhausprogramm ebenfalls fortsetzen. So erhalten genossenschaftliche Häuser am Nordhäuser Weinberg sowie in der Straße der Jugend in Heringen praktische Waschmaschinenstellplätze im Hauskeller.

Am Weinberg werden weiterhin drei Häuser mit 72 Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen. In der Ostrower Straße 1-12 in Nordhausen erfolgen umfassende Strangsanierungen in 144 Wohnungen.

Mehr als acht Millionen Euro seien allein für die laufende Instandhaltung der WBG-Häuser und -Wohnungen eingeplant, berichtet der Vorstand. Hiervon seien wiederum rund fünf Millionen nur für die Herrichtung von gekündigten Wohnungen für die Neuvermietung vorgesehen. Fast das gesamte Auftragsvolumen werde an regionale Handwerkerpartner der WBG vergeben.