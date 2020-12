Nordhausen: Wohnungsbaugenossenschaft investiert 20 Millionen Euro

Das Kunden-Service-Center der Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft in der Bochumer Straße in Nordhausen.

Die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) schließt bis 8. Januar ihre Kunden-Service-Center in Nordhausen, ihre Zweigstelle in Bleicherode sowie sämtliche Büros der Objektmanager in den WBG-Wohngebieten für den Publikumsverkehr, teilt Sven Dörmann vom Vorstand mit.

Während des Lockdowns sollen die Kontaktmöglichkeiten zu den Mitarbeitern der Genossenschaft und deren Tochtergesellschaft, der Wohnungsverwaltungsgesellschaft (WVG), jedoch weiterhin per Telefon und per E-Mail bestehen bleiben. Der 24-Stunden-Havariedienst sei ebenfalls abgesichert.

Coronabedingt kann zum Ende dieses Jahres kein Vertreterforum stattfinden. Der Vorstand zieht dennoch ein erstes kurzes Fazit. Im Vergleich zum Vorjahr seien 100 Mietverträge weniger abgeschlossen worden. Da es aber mit rund 850 Umzügen ebenfalls fast 100 weniger waren, resultiere daraus eine nahezu stabile Vermietungsquote von 95 Prozent, berichtet Dörmann.

In diesem Jahr seien mit einem Investitionsvolumen von mehr als 20 Millionen Euro über 11.000 Aufträge an 70 Handwerkerpartner der Genossenschaft vergeben und realisiert worden. „Alle großen Projekte konnten weitestgehend fertiggestellt werden“, erklärt Dörmann. Lediglich beim großen Modernisierungsprojekt „Seniorenwohnenplus am Aueblick” komme es zu Verzögerungen. Von den drei Häusern wurde eines fertiggestellt. Bei den beiden anderen erfolgen der Einbau der Aufzüge und die Endmontage der Balkonverkleidungen erst im kommenden Jahr. So gebe es allein bei der Aufzugsfirma einen Verzug von drei Monaten bei Lieferung und Montage.