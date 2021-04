Nordhausen: Zum Tod von Rosemarie Busch

Nordhausen. Gewerkschaft GEW würdigt die Arbeit ihrer früheren Kreisvorsitzenden: Sie war unermüdlich aktiv, wenn es galt, Missstände aufzudecken.

Mit Bestürzung und Trauer erhielt der Nordhäuser Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Nachricht, dass die langjährige Vorsitzende des Kreisvorstandes und Ehrenmitglied der Gewerkschaft, Rosemarie Busch, im Alter von 83 Jahren nur wenige Tage nach ihrem Mann verstorben ist.

Rosi Busch war stets für die Belange der Lehrer und Erzieher tätig, leistete zur Wendezeit Pionierarbeit bei der Gründung des Kreisverbandes, war Mitglied in vielen Ausschüssen und Gremien der Gewerkschaft und unermüdlich aktiv, wenn es galt, Missstände aufzudecken und für gleiche Arbeitszeit, Anerkennung von DDR-Studienabschlüssen und nicht zuletzt gleiche Bezahlung in Ost und West zu kämpfen. „Gemeinsam mit ihr nahmen wir an vielen Kundgebungen, Demonstrationen und auch Streiks für gerechte Regelungen im pädagogischen Bereich in den 90er-Jahren teil“, erinnert der GEW-Kreisvorsitzende Jürgen Lauer. „Rosis Einsatz, ihre kämpferische und kompromisslose Art, dabei doch immer freundlich und korrekt auftretend“, habe dem Kreis Nordhausen zu einer stabilen Gewerkschaftsarbeit verholfen. „Wir werden uns stets mit einem Lächeln in unseren Gedanken an sie erinnern. Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt ihren Hinterbliebenen.“