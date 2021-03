Nordthüringen: Sigrid Hupach will wieder in den Bundestag

Obergebra. Die Nordthüringer Linken nominieren in Obergebra 52-jährige Eichsfelderin als ihre Direktkandidatin für die Bundestagswahl im September.

Die Delegierten sind sich am Donnerstagabend im Obergebraer Dorfgemeinschaftshaus schnell einig. Sie nominieren Sigrid Hupach als Direktkandidatin der Linken für die Bundestagswahl am 26. September. Von den 21 stimmberechtigten Genossen aus den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuser geben ihr 19 den nötigen Rückenwind. Die 52-Jährige freut sich über das klare Votum und verspricht einen engagierten Wahlkampf.

Die Leinefelderin betritt kein Neuland. Sie war schon einmal Mitglied des Bundestages. In den Jahren 2013 bis 2017. Der direkte Weg gelang ihr damals nicht. Da scheiterte sie am Heiligenstädter Manfred Grund (CDU). Den Sprung ins Berliner Parlament ermöglichte ihr die Landesliste ihrer Partei. Das Thüringer Zweitstimmen-Ergebnis der Linken war vor acht Jahren mit 23,4 Prozent so gut, dass ihr der Listenplatz 5 das Mandat bescherte. Als allein erziehende Mutter von drei Söhnen nahm sie damals die Herausforderung an. Und sie bestand die bis dahin wohl größte Prüfung ihres Lebens.

Hupachs erneute Nominierung findet nur Befürworter. „Ich kenne sie seit 2008, sie ist immer mit Herzblut dabei“, sagt die Heiligenstädterin Petra Welitschkin. „Sigrid gehört zu den Menschen, die sich immer schnell in neuen Situationen zurechtfinden“, lobt die Nordhäuserin Katja Mitteldorf.

Zu ihrem Slogan „Für ein gutes Leben im ländlichen Raum“ steht Sigrid Hupach nach wie vor. Die soziale Gerechtigkeit sei ihr wichtig, betont die Diplom-Ingenieurin. Das sei die Kernkompetenz ihrer Partei. Sie spricht sich für die Abschaffung des Hartz-IV-Systems und für die „Umverteilung von oben nach unten“ aus. Einsetzen möchte sie sich unter anderem für einen sozialeren Wohnungsbau mit bezahlbaren Mieten für alle. Die Corona-Krise zu bewältigen sei für das Land aktuell die größte Aufgabe – sowohl wirtschaftlich als auch menschlich. Hupach möchte dazu beitragen, dass den sozial Schwächeren, die am meisten an den Folgen der Pandemie zu leiden haben, spürbar geholfen wird.

Zur Person:

Sigrid Hupach ist am 9. September 1968 in Leinefelde geboren worden. Sie besuchte die Schule bis zur 10. Klasse in Birkungen, studierte Architektur an der Fachhochschule in Erfurt und Philosophie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Gearbeitet hat sie unter anderem in der Baumwollspinnerei in Leinefelde, bei der HO in Worbis und in einem Baumarkt in Mühlhausen. Ab 2006 war sie freiberuflich tätig. Seit 2007 ist sie Parteimitglied der Linken. Ihr großer Erfahrungsschatz in der Kommunalpolitik resultiert unter anderem aus ihrer zehnjährigen Mitgliedschaft im Eichsfelder Kreistag.