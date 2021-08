Nordthüringer Gewerkschaft fordert: Baubranche muss attraktiver werden

Nordhausen. Das neue Lehrjahr steht vor der Tür. Aber nach wie vor sind Hunderte Ausbildungsplätze in der Region unbesetzt.

Das neue Ausbildungsjahr startet. Doch viele Firmen suchen weiterhin Nachwuchs: Im Landkreis Nordhausen sind von insgesamt rund 510 gemeldeten Ausbildungsstellen aktuell noch 240 Plätze zu vergeben, berichtet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).

Die Gewerkschaft warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben. Sorgen bereitet vor allem die Baubranche. Laut Arbeitsagentur seien bei Hoch- und Tiefbauunternehmen in Thüringen derzeit noch rund 210 Plätze frei. Das entspreche etwa der Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen in der Branche.

Jeder Azubi, der jetzt fehle, sei in drei Jahren eine dringend gebrauchte Fachkraft weniger, befürchtet Harald Buntfuß, stellvertretender Bezirksvorsitzender der Nordthüringer IG Bau. Besonders das Baugewerbe müsse angesichts der anhaltend hohen Auftragslage – vom Wohnungs- bis zum Gleis- und Straßenbau – noch mehr Berufsanfänger für sich gewinnen.

Für viele junge Leute sei die Baubranche unattraktiv – vor allem wegen harter Arbeitsbedingungen und den oft langen, aber unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen. Auch die Gewerkschaft meint: Es komme darauf an, den Bau attraktiver zu machen. Gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei wichtig. Deshalb fordert die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde für die Branche eine Entschädigung der Wegezeiten, 5,3 Prozent mehr Einkommen und den Angleich der Ost- an die Westlöhne. Die Arbeitgeber hätten in den Tarifverhandlungen bis Ende September die Chance, die Branche für die Zukunft aufzustellen.