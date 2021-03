Nordthüringer Politikerin fordert: Bundestagsabgeordnete müssen strenger kontrolliert werden

Nordhausen. Kersten Steinke (Linke) setzt sich für eine strengere Korruptionsprävention im Bundestag ein.

Wer nichts zu verbergen habe, habe nichts zu befürchten. Die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) nennt diese Aussage eine „platte Attitüde konservativer Politiker“. Schon alle möglichen Überwachungsmaßnahmen seien damit begründet worden. „Wenn es aber um eine effektive Kontrolle von Lobbyismus oder um Korruptionsprävention geht, will sie niemand mehr hören, vor allem bei der CDU/CSU nicht“, ärgert sich Steinke.

Dabei seien es CDU und CSU, denen einige Abgeordnete aufgrund von jüngsten Skandalen verlustig gegangen sind. Steinke ist der Meinung, dass „auch Bundestagsabgeordnete endlich strenger kontrolliert werden müssen, da einige von ihnen ihr Mandat offenbar missbrauchen, um sich persönlich zu bereichern“. Dass Abgeordnete die Corona-Krise nutzen, um ihre Kontakte zu Parteikollegen in Ministerien zu vergolden, zeige, dass es mit „Ehrenerklärungen, die uns die Union im Bundestag als Lösung verkaufen will, längst nicht getan ist“. Auch „Sonderermittler oder andere Ablenkungsmanöver brauchen wir nicht, sondern harte gesetzliche Regelungen“, fordert Steinke. Die Linksfraktion habe konkrete Entwürfe zur Änderung des Abgeordnetengesetzes eingebracht. Wer jetzt nichts tut, sei am nächsten Skandal mitschuldig.