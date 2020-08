Nordthüringer Volksbank-Laufcup 2020 ist endgültig abgesagt

Da war die Welt noch in Ordnung. Von der Nordthüringer Cup-Serie konnte bisher nur der Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen starten. Das war im Februar.

Es war zu befürchten. Jetzt ist es Gewissheit. Der Nordthüringer Laufcup 2020 ist abgesagt. Chef-Organisator Jörg Kurch hat endgültig die Reißleine gezogen. Schuld ist Corona. „Viele Läufe wurden abgesagt, da die Hygienekonzepte nur mit unverhältnismäßigem Aufwand einzuhalten sind“, erklärt Kurch auf der Homepage des Volksbank-Laufcups. „Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Laufcup für dieses Jahr 2020 abzusagen. Es tut uns leid, aber wir hoffen, dass wir uns alle im nächsten Jahr gesund und fit wiedersehen.“

Bisher war nur der Nordhäuser Albert-Kuntz-Lauf vom 22. Februar in der Wertung. Der hatte Glück, weil er kurz vor dem Corona-Lockdown noch über die Bühne gehen konnte. Seitdem zerbröselte die Cup-Serie. Der Harztorlauf in Niedersachswerfen und der Vogelberglauf in Bleicherode sind bereits ausgefallen. Der Stadtparklauf in Sondershausen und der Citylauf in Nordhausen sind ebenso schon abgesagt worden.

Gegenwärtig stehen nur noch der 42. Kyffhäuserberglauf in Bad Frankenhausen am 5. September und der 30. Possenlauf in Sondershausen am 17. Oktober auf dem Programm. Das ist unterm Strich zu wenig, um den beliebten Nordthüringer Laufcup aufrechtzuerhalten.

Für das kommende Jahr macht Jörg Kurch aber allen Südharzer Freizeitläufern Mut: „2021 geht es weiter!“