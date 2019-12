Nordthüringer Volksbank steigt bei Energiegenossenschaft Helmetal ein

Die Nordthüringer Volksbank und die Energiegenossenschaft Helmetal wollen enger zusammenarbeiten. „Wir haben mehrere 500-Euro-Anteile der Genossenschaft erworben und werden künftig kooperieren“, sagt Volksbank-Vorstand Peter Herbst. „Wir sind dabei, Energiewende-Geschichte zu schreiben“, erklärt Sebastian Kupfer, Vorstandsmitglied der Genossenschaft. So gebe es viele Energiegenossenschaften am Markt, seine eigene gehöre zu den aktivsten. „Wir suchen Partner über die bloße Finanzierung hinaus und sind mit der Volksbank fündig geworden“, fügt er hinzu. Ein gemeinsames Projekt gebe es bereits mit der Volksbankfiliale in der Bochumer Straße, wo eine Photovoltaikanlage auf dem Dach für den eigenen Strom sorgt. Darüber hinaus werde die Bank Beratungsleistungen anbieten.

„Wir haben in den beiden vergangenen Jahren große Schritte gemacht und beschäftigen uns heute schon mit Anlagen bis zu einer halben Million Euro“, verdeutlicht Hans-Jürgen Weidt, ebenfalls Vorstandsmitglied bei der Energiegenossenschaft. Eine große Photovoltaik-Anlage entstehe zum Beispiel gerade auf dem Dach des Hauptgebäudes der Nordthüringer Lebenshilfe in der Straße der Genossenschaften. „Mit der Lebenshilfe haben wir einen Rahmenvertrag für 20 Jahre geschlossen. Diese wird ihren Strombedarf mit bis zu 40 Prozent aus der Anlage auf dem Dach decken und ist zugleich an der Rendite beteiligt“, erläutert Weidt die Vorteile. Die Genossenschaft, die derzeit über 55 Mitglieder verfügt, investiert 220.000 Euro in die neue 230 kW-Peak-Anlage, die im Januar oder Februar ans Netz gehen soll und täglich von 9 bis 15 Uhr arbeitet.

Neben Photovoltaik und Windkraft will die Genossenschaft die Nahwärme langfristig als drittes Standbein aufbauen. „Im Jahr 2022 soll in der Ortschaft Mauderode ein Nahwärmenetz entstehen“, blickt Weidt voraus. Da mehrere Partner mit im Boot sitzen, dauere hier die Vorlaufzeit etwas länger. Etwa 60 Prozent des 130-Seelen-Ortes wollen dabei mitmachen. „Die Bürger erwerben Genossenschaftsanteile, sind damit am Netz beteiligt, werden mit Strom versorgt und erhalten noch eine Rendite“, zählt Weidt die Vorteile auf.

„Aber auch die schon totgesagte Photovoltaik ist wieder in aller Munde“, ergänzt Sebastian Kupfer. So würden auch kleinere Projekte etwa für private Häuslebauer verstärkt ins Auge gefasst. Das eigene Anlagevermögen betrage derzeit gut eine Million Euro. „Unser langfristiges Ziel ist, dieses Vermögen in den nächsten Jahren auf zehn Millionen Euro anwachsen zu lassen“, setzt Kupfer auf weiteres Wachstum.