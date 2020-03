Was beim Obstbaumschnitt zu beachten ist, können Interessierte am Samstag, dem 14. März, bei einem Seminar im Schlosspark Belvedere erfahren.

Weimar. In Theorie und Praxis vermittelt Landschaftsarchitekt Björn Burmeister am 14. März die richtige Technik für den Obstbaumschnitt.

Obstbaumschnitt im Park Belvedere

Ein Seminar zum Obstbaumschnitt bieten Klassik-Stiftung und Volkshochschule am Samstag, 14. März, von 9 bis 15 Uhr im Schlosspark Belvedere an. Landschaftsarchitekt Björn Burmeister vermittelt Obstbaumaufbau, Schnitttechniken und Schnittwirkung. Zudem leitet er praktische Schnittübungen an. Anmeldung (Unkosten 25 Euro) per Internet bei der Volkshochschule, www.vhs-weimar.de.