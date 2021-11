Ökumenische Martinsandacht in Sondershausen

Sondershausen. In der Sondershäuser Trinitatiskirche wird es am 11. November eine Andacht anlässlich des Martinsfestes geben.

Am Donnerstag, den 11. November, laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Sondershausen zur ökumenischen Martinsandacht in die Trinitatiskirche ein. Da der Umzug in diesem Jahr noch nicht stattfinden kann, werden um 16.30 Uhr die Glocken der beiden Kirchen läuten und dazu einladen, mit der Laterne in die Trinitatiskirche zu laufen. Dort gibt es um 17 Uhr die Martinsgeschichte, werden Lieder gesungen und Hörnchen miteinander geteilt.