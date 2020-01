Der Bundespräsident am 6. Februar 2019 im ehemaligen Telegrafenamt der Nationalversammlung: in der Aula der Parkschule.

Weimar. Die Park-Regelschule erwartet am kommenden Samstag wieder Gäste.

Offene Türen an der Schule im Sophienstift

Einmal im Jahr öffnet die Parkschule der Allgemeinheit ihre Pforten; einmal im Jahr erhalten alle Interessierten Gelegenheit, die Schule im ehrwürdigen Sophienstift zu besuchen. Am Samstag, dem 25. Januar, ist es wieder soweit: Die Parkschule empfängt ehemalige Schüler ebenso wie künftige Fünftklässler, Eltern und Verwandte, Freunde oder Neugierige. Die Schule wird nicht nur über ihr Lehrangebot, den Unterrichtsalltag oder die Ganztagsbetreuung informieren – sie will zeigen, wie Lernen und Lehren im Digitalzeitalter am und im historischen Ort möglich sind. Parkschüler werden die Gäste durch die Räume ihrer denkmalgeschützten Schule führen, zeigen eine Werkschau im Kunstkabinett, eine Produktpräsentation des Werkunterrichts und Experimente unter Anleitungen ihrer Physik- und Chemielehrer.

In der Aula werden ein Schülerchor und Schauspieleleven ihr Bestes geben, den geschichtsträchtigen Raum als lebendigen und sehenswerten Ort vorzustellen und als einen festlichen Mittelpunkt erlebbar zu machen. Davon überzeugte sich im Vorjahr auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Schulleiter und alle Lehrer werden im Gespräch Rede und Antwort stehen. Beim Verdauen der Informationen und Eindrücke wollen die Koch- und Back-Schüler behilflich sein: Mit Kaffee und Kuchen aus eigener Produktion runden sie den Vormittag kulinarisch ab.