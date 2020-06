Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offenlegung der Monna geplant – aber kein Radweg

Von einem Beitrag in der Thüringer Allgemeine zur Diskussion ums Radwegenetz angeregt, wandte sich Lothar Pach, Ortsbürgermeister von Battgendorf, an die Lokalredaktion. Er fahre auch gern und oft mit dem Fahrrad, seine Lieblingsstrecke sei der Finnebahnradweg. „Leider ist der nur bis zur Kreisgrenze ausgebaut. Die anschließende Schotterpiste nach Lossa ist für Radfahrer nicht besonders einladend. Das Gute ist, der Finnebahnradweg beginnt praktisch vor der Haustür in Battgendorf. Das Schlechte ist: er endet auch hier“, so Lothar Pach. Von Battgendorf nach Kölleda blieben nur die Pflasterstraße und der alte Bahndamm.

Für den Bau der Autobahn A71 sei als eine Ausgleichsmaßnahme die Öffnung des Baches Wellborn zum Streitseebad und ein Bach begleitender Wirtschafts- und Radweg festgelegt worden, so der Ortsbürgermeister. Und weiter: „Damit hätten wir aus Richtung Battgendorf nicht nur einen direkten Weg zum Streitseebad (falls dieses mal wieder öffnet), sondern auch zum Gewerbegebiet Kiebitzhöhe. Überregionale Bedeutung hätte dieser Weg als letztes noch fehlendes Stück zwischen dem Finnebahnradweg und dem Unstrutradweg.“ Mehrmals habe er in den vergangenen Jahren zu Stadtratssitzungen in Kölleda dazu nachgefragt, aber noch nie eine Antwort erhalten.

Auf Nachfrage der Thüringer Allgemeine teilte die Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH dazu mit, dass die Offenlegung der Monna zwischen der Monnaquelle (Wellborn) und dem Streitsee vorgesehen ist, außerdem die Anlage eines zehn Meter breiten Gewässerschonstreifens. Die Maßnahme sei als Ausgleichsmaßnahme zum Bau der A 71 im Streckenabschnitt nördlich der B 85 bis nördlich der Anschlussstelle Sömmerda planfestgestellt, so Lutz Günther vom Bereich Kommunikation der Deges. Die Anlage eines Radweges sei nicht planfestgestellt; die Deges sei damit nicht beauftragt.

Derzeit laufe die Ausführungsplanung für die Ausgleichsmaßnahme. Bauvorbereitende Maßnahmen (bodenkundliche Untersuchungen) wurden bereits abgeschlossen. Aus hydraulischen Gründen (das Trockenfallen des Streitseebades wurde befürchtet) sowie aufgrund langwieriger Grunderwerbsverhandlungen konnte die Maßnahme bislang nicht umgesetzt werden, so Lutz Günther. In Abhängigkeit von den Grunderwerbsverhandlungen solle die Umsetzung so zeitnah wie möglich erfolgen.