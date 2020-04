Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach (rechts) legte am Gedenkstein in Ohrdruf gemeinsam mit dem Ersten Beigeordneten, Volker Kühn, Blumen nieder, um an das Schicksal vieler Menschen vor 75 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges zu erinnern.

Ohrdruf. Amerikanische Truppen trafen am 4. und 5. April 1945 überlebende Häftlinge an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohrdruf gedenkt Befreiung des Außenlagers

Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) hat am Gedenkstein in Ohrdruf und im Jonastal mit seinen Beigeordneten, Volker Kühn und Andreas König, Blumengebinde niedergelegt, um an die Ereignisse und vor allem an das Schicksal vieler Menschen vor 75 Jahren zu erinnern. Am 4. und 5. April 1945 befreiten amerikanische Truppen das Außenlager Ohrdruf S III des KZ Buchenwald. Es war das erste befreite Konzentrationslager mit überlebenden Häftlingen. Es war im November 1944 auf dem Truppenübungsplatz zwischen Ohrdruf, Crawinkel und Arnstadt errichtet worden. 19.000 Häftlinge sollten im benachbarten Jonastal Stollen anlegen, um ein Rückzugsgebiet für die Nationalsozialisten zu errichten. Etwa 3000 Häftlinge starben in der Bauzeit. Tausende brachte die SS ins Sterbelager Bergen-Belsen.