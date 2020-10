Mit Filmen wie „Platoon“, „JFK“ oder „Natural Born Killers“ schrieb Oliver Stone Hollywood-Geschichte. Doch große filmische Ambitionen hat der dreifache Oscar-Gewinner nach eigenem Bekunden nicht mehr. Lieber resümiert der 74-Jährige im ersten Band seiner Memoiren, „Chasing the Light“, der jetzt auf Deutsch erschien, die wechselvollen Erfahrungen seines Lebens. Das erklärt auch, weshalb er im Interview so offen wie selten über sein Privatleben spricht.

Was hat Sie bewogen, eine Autobiographie über die ersten Jahrzehnte Ihres Lebens zu schreiben?

Oliver Stone: Ich beschäftige mich intensiv mit dem Buddhismus. Und für einen Buddhisten ist es enorm wichtig, in der Erinnerung zurückzugehen und alles noch einmal neu zu erleben. Du musst verstehen, was mit dir los ist. Wenn du noch mitten drin steckst, bist du vom Strom der Ereignisse, deiner Stimmungen, deiner Krisen so überwältigt, dass du nicht die nötige Distanz hast.

Diese Jahrzehnte stecken auch voll leidvoller Erfahrungen – der Scheidung Ihrer Eltern, Ihren Einsatz in Vietnam, den ersten Enttäuschungen in Hollywood. Haben Sie Ihren Schmerz überwunden?

Stone: Im Buddhismus habe ich gelernt, mich von meinen Emotionen zu lösen. Ich sehe sie vor mir, aber ich stecke nicht mehr in den einzelnen Erfahrungen drin, selbst wenn ich sie mir für die Autobiographie noch mal wachrufen musste. Jetzt tue ich mich leichter, darüber zu schreiben, denn ich weiß, es ist gut ausgegangen.

Drehbuchautor und Filmemacher Oliver Stone hat drei Oscars gewonnen. Foto: Sylvain Lefevre / WireImage

Wie erklären Sie sich Ihre innere Zerrissenheit, die Sie unter anderem in den Vietnamkrieg und in die Kokainsucht trieb, von der Sie in Ihren Erinnerungen erzählen?

Stone: Da spielten verschiedene Gründe mit hinein. In Vietnam wollte ich einfach meine bisherige Identität auslöschen. Aber letztlich war die Scheidung meiner Eltern der Grund, dass ich ein zügelloses Leben führte. Denn nach den klassischen Vorstellungen soll ja die Ehe ein Leben lang halten. Aber wenn diese Regeln mal außer Kraft gesetzt sind, dann sind dir Normen grundsätzlich egal. Deshalb hatte ich auch keine Hemmungen, Drogen wie Kokain zu nehmen. Und als ich mich mit meiner ersten Frau nicht verstand, gab’s nur eine Lösung: Scheidung. Dann heiratete ich zum zweiten Mal, hatte einen Sohn, und das Ganze wiederholte sich.

Aber Sie erkannten das Muster. Konnten Sie das nicht brechen?

Stone: Erst indem ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich begriffen, wie dich eine Scheidung dein Leben lang verfolgen kann. Mir war klar, dass ich meinem Sohn Schmerzen zufügen würde, aber ich konnte nicht anders. Ich musste aus dieser Ehe raus. Abgesehen davon habe ich einfach die Frauen zu sehr geliebt. Ich habe alles getan, um mit meinem Sohn in Kontakt zu bleiben, mich um ihn zu kümmern und ihm Selbstvertrauen zu geben. Aber es war schwierig.

Aber wie kamen Sie über diese zügellose Phase hinweg? Ihre dritte Ehe hat ja gehalten.

Stone: Ja, 25 Jahre sind es inzwischen. Wir haben eine 24-jährige Tochter. Ich glaube, ich brauche keine Scheidung mehr. Meine dritte Frau, die Koreanerin ist, hat mir gegenüber keine Vorurteile. Das hat mir geholfen, eine gewisse innere Balance zu finden. Ebenso wie mein Studium des Buddhismus. Die Drogen habe ich sein lassen, weil ich merkte, dass sie mich zu sehr im Griff hatten und dass meine Arbeit schlechter wurde. Die Details dieser nächsten Lebensphase werde ich dann im zweiten Band meiner Memoiren verraten. Doch ich stehe zu meinen Schwächen. Kein Mensch ist perfekt. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich ein großes Vorbild bin, aber insgesamt habe ich in meinem Leben einiges auf die Beine gestellt.

Juckt es Sie angesichts der Person von Donald Trump nicht in den Fingern? Sie sind doch der große Spezialist für Präsidentenfilme – von John F. Kennedy bis George W. Bush.

Stone: Ja, Trump ist eine faszinierende Figur, weil er so unendlich aalglatt ist und sich jeden Tag etwas Neues einfallen lässt, mit dem er die ganze Welt durcheinander wirbelt. Aber seine Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, die entwickelt sich jeden Tag weiter. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich originelle Einblicke zu ihm bieten kann. Denn letztlich ist der Mann ein Hochstapler und Betrüger. Allein wie er sich um seine Steuerzahlungen gedrückt hat, ist schockierend. Aber noch ist er nicht so schlimm wie George W. Bush. Von dessen Politik haben wir uns bis heute nicht erholt. Bis jetzt hat Donald Trump noch keinen bleibenden Schaden angerichtet. Mal sehen, ob er noch irgendetwas Unerhörtes tut. Die große Frage ist, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird.

