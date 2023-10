Orcas greifen in Spanien Boote an - Forscher sind ratlos

Kapstadt Orcas schlachten vor Südafrika riesige Weiße Haie für deren Leber. Seitdem fliehen die Raubfische aus den Küstengebieten. Doch wohin?

Ein Weißer Hai muss sich eigentlich vor wenigem fürchten. Die durchschnittlich drei bis sechs Meter langen Raubfische stehen im Ozean an der Spitze vieler Nahrungsketten. Doch in Südafrika bekommen es die Tiere seit einiger Zeit mit der Angst zu tun. Vor der Küste rund um Kapstadt töten die beiden Orcas "Port" und "Starboard" Haie jeglicher Größe und fressen mit Vorliebe deren nahrhafte Leber mit nahezu chirurgischer Präzision. Auch viele Weiße Haie fielen ihnen bereits zum Opfer. Die Sichtungen von Weißen Haien in den betroffenen Gegend nehmen seitdem drastisch ab. Sind sie alle den "Killer-Walen" zum Opfer gefallen?

Zu dem Verbleib der Weißen Haie vor Südafrika hat nun ein kanadisches Forschungsteam des "Bedford Institute of Oceanography" die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlicht. Demnach seien die Weißen Haie aus den bekannten Jagdgebieten des Orca-Pärchens in False Bay und vor dem Fischerdorf Gansbaai in andere Gebiete geflohen. Experten hatten zuvor vermutet, dass eine Kombination aus den Orca-Angriffen und die allgemeine Überfischung zu einem drastischen Rückgang der Haipopulation geführt habe. Doch die verstecken sich laut der Studie woanders.

Weiße Haie fliehen vor mörderischen Orcas in Südafrika

Erst in weit östlicheren Küstengebieten Südafrikas wie in der Algoa Bay oder vor der Provinz KwaZulu-Natal fühlen sich demnach die Weißen Haie wieder sicher. Dort habe die Zahl der Sichtungen in den letzten Jahren entsprechend zugenommen. Die Population habe sich eher verschoben, berechneten die Forscher in einer Datenanalyse. So seien die zusätzlichen Weißen Haie im Osten weder durch eine erhöhte Geburtenrate noch durch eine Abnahme der Beute im Westen zu erklären.

Helfer untersuchen 2017 den toten Körper eines Weißen Haies an einem Strand vor Südafrika. Höchstwahrscheinlich fiel er den Orcas zum Opfer. Foto: picture alliance/AP Photo / Marine Dynamics

Das Fluchtverhalten der Weißen Haie vor Südafrika ist in der Welt nicht einmalig. So beobachteten Forscher vor den Farallon-Inseln in der Nähe der kalifornischen Küste, wie Weiße Haie aus Jagdgebieten flohen, in die ebenfalls Orcas eindrangen.

Sind Weiße Haie wegen der Orcas vom Aussterben bedroht?

Im März fanden Strandspaziergänger vor der Küste von Gansbaai 20 tote Haie, von denen mindestens 17 von den Orcas "Port" und "Starboard" getötet worden sein sollen. Eine Drohnenaufnahme zeigt sogar, wie sie einem Weißen Hai bei lebendigem Leibe die Leber herausreißen.

Orcas, auch Schwertwale oder "Killer-Wale" genannt, ernähren sich sehr unterschiedlich. Robben, Delfine, Wale und Kraken stehen auf der Speisekarte der bis zu zehn Meter langen Säugetiere. So entwickeln einige örtliche Gruppen bestimme Jagdtechniken, mithilfe derer sie sich auf ein Beutetier spezialisieren. Forscher sind über das effektive Vorgehen der Orcas besorgt, sind doch einige ihrer Beutetiere wie der Weiße Hai sowieso schon stark vom Aussterben bedroht. (os)

