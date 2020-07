Limlingerode. Limlingerode darf sich freuen: Am 12. Juli sind zwei Konzerte in der Kirche geplant.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgelsommer in der Kirche von Limlingerode

In der Wüste der Corona-Einschränkungen gebe es Oasen, freut sich Hildigund Neubert. Der Orgelsommer-Verein habe „den zähen Kampf mit Vorschriften und Genehmigungsbehörden“ gewonnen. Das Konzert „Die vier Jahreszeiten“ am 12. Juli findet in der Kirche zu Limlingerode zweimal statt – um 15 und um 17 Uhr. Es musizieren an der Orgel Theophil Heinke aus Waltershausen sowie an der Violine David Gorol aus Berlin. Karten für 10 Euro werden ausschließlich an der Kirche verkauft. Der Kartenverkauf beginnt etwa 14 Uhr. Die Ländliche Kaffeestube komplettiert mit ihren berühmten Torten gern den Nachmittag.