Baumfällarbeiten stehen am 1. und 22. Februar in der Nordhäuser Wallrothstraße an.

Nordhausen. In diesen Tagen müssen sich Autofahrer in Nordhausen und den Ortsteilen auf einige Verkehrsbehinderungen einstellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsdurchfahrt von Petersdorf ist ab 10. Februar gesperrt

Eine großräumige Umleitung muss demnächst in Kauf nehmen, wer normalerweise durch Petersdorf fahren will. Denn eine Baustelle wird in der Engstelle der Petersdorfer Straße eingerichtet, die Straße deshalb voll gesperrt. Dies teilte die Nordhäuser Stadtverwaltung mit. Vom 10. bis 14. Februar gilt eine Umleitung von Nordhausen in Richtung Buchholz über Niedersachswerfen, Harzungen und Neustadt, aus Buchholz kommend wird über Neustadt, Harzungen und Niedersachswerfen nach Nordhausen umgeleitet.

Wegen Baumfäll- und Pflegeschnittarbeiten ist die Wallrothstraße in Nordhausen zwischen Beethovenring und Geiersberg am 1. und am 22. Februar jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr voll gesperrt.

Wegen havariebedingter Reparaturarbeiten an zwei Kanaldeckeln vom 3. bis voraussichtlich 6. Februar ist in Nordhausen die Bochumer Straße in Höhe des Birkenwegs halbseitig in Richtung HSB-Bahnübergang gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Kanalreparaturen erfordern in Nordhausen auch eine halbseitige Sperrung des Taschenbergs in Höhe des Studizentrums. Vom 4. bis 7. Februar wird der Verkehr auf der Fahrspur Richtung Hallesche Straße an der Baustelle vorbei geleitet.