Berlin. In der Ostsee sind eine Mutter und ihr Kind ertrunken. Sie gingen auf einer Fähre über Bord. Behörden gehen von einem Verbrechen aus.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Donnerstag an Bord der Fähre "Stena Spirit" auf dem Weg von Polen nach Schweden abgespielt haben: Kurz nach 16 Uhr ging ein siebenjähriges Kind über Bord und fiel in die Ostsee. Die Mutter sprang daraufhin ebenfalls ins Meer.

Sofort wurde ein großer Rettungseinsatz mit Hubschraubern und Booten eingeleitet. Am frühen Abend – rund eine Stunde nach dem Unglück – konnten die beiden polnischen Staatsbürger schließlich aus dem Wasser gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem zunächst noch Hoffnung bestand, gibt es inzwischen Gewissheit: Die beiden sind tot, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei dem Sender TVN24.

Ostsee: Behörden ermitteln nun in Mordfall

Inzwischen geht die polnische Staatsanwaltschaft von einem Verbrechen aus. Ermittelt werde wegen des "Mordes an einem Kind und der Selbsttötung der Mutter", sagte eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft Danzig der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Weitere Details nannte sie nicht. Am Freitag hatte bereits die schwedische Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass sie Vorermittlungen zum Tatbestand Mord eingeleitet habe, aber nicht nach einem Verdächtigen suche.

Wie es genau zu dem Vorfall auf der Fähre "Stena Spirit" kam, darüber gab es unterschiedliche Angaben. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei ins Wasser gefallen und die Mutter hinterhergesprungen. Später sagte allerdings eine Sprecherin der Reederei Stena Line dem Webportal der polnischen Boulevardzeitung "Fakt", man habe Videoüberwachungsmaterial gesichert, das diese Version nicht bestätige.

Ostsee: Unterkühlung ist die größte Gefahr

Dass Menschen über Bord gehen, kommt in den deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee "vergleichsweise selten" vor, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt. Im vergangenen Jahr retteten die Seenotretter 91 Menschen aus Seenot. Viele, aber nicht alle von ihnen wurden unmittelbar aus dem Wasser geborgen.

Im Ernstfall sei es wichtig, Ruhe zu bewahren. "Und sich nicht etwa Kleidung zu entledigen, weil man fälschlicherweise annimmt, sie zöge einen Menschen unter Wasser", so Pressesprecher Christian Stipeldey. Das Gegenteil sei der Fall: "Jede zusätzliche Schicht Kleidung bringt auch eine zusätzliche Schicht Luft mit sich und verlangsamt dadurch die drohende Unterkühlung – die größte Gefahr auf See." Bei Wassertemperaturen von 18 bis 20 Grad Celsius, wie sie die Ostsee derzeit hat, könne es schon in kurzer Zeit gefährlich werden. "Aus demselben Grund sollten hektische Schwimmbewegungen vermieden werden, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen."

Das Manöver "Mann über Bord" ist übrigens Grundbestandteil der seemännischen Ausbildung. Wenn ein Mensch in Seenot gerät, muss über die international einheitlichen Seefunkkanäle ein "Mayday"-Ruf abgesetzt werden. Im Fall von Passagierschiffen legen die Reedereien in der Regel zusätzlich eigene Sicherheitskonzepte fest. Dennoch ist die Rettung im Ernstfall ein Rennen gegen die Zeit: "Ein über Bord gestürzter Mensch ist, ohne Schutzkleidung und Hilfsmittel, auf See in jedem Fall in Lebensgefahr."

Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich die Fähre etwa auf halbem Weg zwischen dem polnischen Gydnia und der südschwedischen Stadt Karlskrona. Das Schiff war zu diesem Zeitpunkt rund 70 Kilometer von der schwedischen Insel Öland entfernt. (nfz/pcl/dpa/afp)