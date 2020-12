Josephine will anderen Transgendern Mut machen und Miss Germany werden. Um in die nächste Runde zu kommen, braucht sie die Stimmen ihrer Follower.

Lärmende Prostituierte, die dem Leinwandhelden hinterherpfeifen. Ein Verbrechensopfer in der Gosse. Eine schrille Witzfigur. Das Bild, das Transgender-Charaktere in Hollywoodfilmen vermittelten, war niederschmetternd. Ein Unterschied zu Transvestiten wurde kaum gemacht – Transpersonen sind jedoch keine Männer in Frauenkleidern, sondern Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig empfinden.