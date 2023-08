Pamela Anderson: Fremde entschuldigen sich bei mir

Vancouver Die 56-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass Leute heute auf sie zukommen und sich wegen ihrer Vorurteile ihr gegenüber entschuldigen. Sie sei oft unterschätzt worden, sagt sie.

Die Schauspielerin Pamela Anderson hört heute nach eigenen Angaben oft Entschuldigungen für frühere Vorurteile gegen sie. „Viele Leute kommen auf der Straße auf mich zu und sagen: "Ich hatte keine Ahnung, wer Sie waren, und es tut mir leid, was ich früher über Sie gedacht habe, denn jetzt mag ich Sie"“, erzählte die 56-Jährige der Zeitschrift „Elle“. Sie frage sich dann: „Was hast du vorher von mir gedacht?“, sagte Anderson.

Die in Kanada geborene Blondine, die mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der TV-Erfolgsserie „Baywatch“ berühmt geworden war und mit einer turbulenten Beziehung mit dem Rocker Tommy Lee in den 90er Jahren für Schlagzeilen sorgte, wurde eigenen Worten zufolge früher oft unterschätzt: „Wenn die Menschen dich nicht als intelligenten Menschen ansehen wollten, weil du ein bestimmtes Aussehen hattest - ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, hoffentlich.“ Aus der Situation habe sie aber auch ihre Vorteile gezogen, schilderte sie. „Ich fand es immer lustig, wenn man keine Erwartungen zu erfüllen hatte, weil man die Menschen dann nur überraschen konnte.“

Anfang dieses Jahres waren Andersons Memoiren „Love, Pamela“ und auch die Netflix-Doku „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ erschienen, in denen die Schauspielerin über die Schicksalsschläge ihres Lebens spricht. Beim Ankündigen ihrer Doku schrieb Anderson auf Instagram auch von „einer Million falscher Wahrnehmungen“, die es über sie gebe.