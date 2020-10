Pandemie-Stab in Erfurt reaktiviert - Weihnachtsmarkt soll trotz Corona kommen

Der Herbst kommt. Die Infektionszahlen mit Covid-19 steigen an. In naher Zukunft sind hier größere Veranstaltungen geplant. Erfurt hat mit 33 aktiven Fällen einen Spitzenplatz in Thüringen, was noch nie so war. Grund genug für Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), die Zügel wieder anzuziehen. Gestern tagte erstmals seit vielen Wochen der Corona-Pandemiestab der Landeshauptstadt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Gremium soll alle vier Wochen tagen Alle vier Wochen soll das rund 30-köpfige Gremium nun wieder im Rathaus beraten, Fragen klären und Informationen austauschen, wie Bausewein die wichtigsten Funktionen beschrieb. Wobei – wie alle Aussagen beim Mediengespräch nach der Sitzung – auch die Häufigkeit der Beratungen unter Vorbehalt ist. Vertreten sind Stadtverwaltung, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, die Ordnungsbehörde aber auch die Stadtwerke und andere Institutionen, die im großen Maße Verantwortung tragen, dass Erfurt nicht zum Corona-Hotspot. Denn das sei ja das Hauptziel aller. Die Ausgangslage der Arbeit habe sich aber geändert. Während im Frühjahr alle vor der großen Ungewissheit standen, was überhaupt auf die Stadt zurollt, seien es nun die neuen Begehrlichkeiten auf ein „normales Leben“, die maßgeblich Druck auf die Entscheidungsträger ausübten, meint Andreas Bausewein. „Die kulturelle Vielfalt soll erhalten bleiben, aber ein zweiter Lockdown wäre der finale Schlag für die Wirtschaft.“ Das ist der Zwiespalt. Weihnachtsmarkt soll stattfinden, birgt aber Chancen und Risiken zugleich Prominentestes Thema scheint dabei der Weihnachtsmarkt zu sein, für den derzeit der „Altstadtherbst“ auf dem Domplatz als Testballon stattfindet. Nach Stand dieser Woche soll das Großereignis, zu dem in normalen Zeiten rund zwei Millionen Besucher aus ganz Deutschland kommen, stattfinden. Auf welcher Fläche, mit welchen Zugangsbeschränkungen und mit oder ohne Glühwein, das sind Knackpunkte bei der Vorbereitung. Die auch das Gesundheitsamt an die Grenze der Belastbarkeit bringe, wie die amtierende Amtsärztin Winnie Melzer sagt. Rund 800 Hygienekonzepte müsse man derzeit prüfen und bewerten, da ist der Weihnachtsmarkt eine weitere große Herausforderung. Denn auch jeder Händler und jeder Imbissbuden-Betreiber sowie jedes Fahrgeschäft müsse ein eigenes einreichen, woraus sich dann erst das Gesamtkonzept ergebe. Egal, ob und wie der Markt zustande kommt, schon jetzt sei man mit den anderen Thüringer Kommunen in Kontakt, um Ideen zu entwickeln, wie ein „Weihnachtsmarkt-Hopping“ vermieden werden könne. Keine gezielte Werbung für Bus-Touristen Was grundsätzlich dem Charakter des Erfurter Marktes hundertprozentig widerspricht. Lautete über Jahre doch die Devise, möglichst viele Touristen von außerhalb in der Adventszeit hierher zu locken. „Es wird keine Werbung dafür geben“, sagt Bausewein darauf angesprochen. Alles, was im Rahmen der Landes- bzw. städtischen Verordnungen geschehe, so war herauszuhören, könne aber nicht eingeschränkt werden. Auch private Reiseveranstalter wüssten aber um das geschäftliche Risiko. Der OB geht zumindest von „deutlich weniger Besuchern“ aus – ohne eine Größenordnung zu nennen. Seitens der Medizin zeigten sich Dr. Michael Sakriß für die Kassenärztliche Vereinigung und der Ärztliche Direktor des Katholischen Krankenhause, Dr. Jörg Pertschy, nicht gelassen, aber unaufgeregt. Das System über die Hausarztpraxen stehe, so dass meist bei Infektionssprechstunden Untersuchungen und Tests auf Covid-19 erledigt werden könnten. Laut Landeslinie bereite sich das KKH derzeit darauf vor, zum Normalbetrieb zurückzukehren, auch was die allgemeine OP-Tätigkeit betreffe. Schließlich sei es den so genannten Level-1-Krankenhäusern auferlegt worden, die Behandlung von Corona-Intensivpatienten zu übernehmen. Corona-Hotline ab Montag wieder stärker besetzt Da mit der steigenden Gefahren der Pandemie auch die Nachfragen aus der Bevölkerung wieder anwuchsen, will die Stadt ab kommendem Montag auch wieder die Corona-Hotline stärker besetzen. Wochentag sind dann Mitarbeiter von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr direkt erreichbar. Am Montag Corona-Hotline: 0361 / 655 26 76 62