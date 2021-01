Pandemie treibt Rettungsdienst im Kyffhäuserkreis ans Limit

Mit der doppelten Dosis Desinfektionsmittel werden Keime in den Rettungs- und Krankenwagen des Rettungsdienstes im Kyffhäuserkreis jetzt bekämpft. Häufig bleibe aber auch nur die halbe Zeit, um die Fahrzeugen von möglichen Ansteckungsgefahren für Patienten und Mitarbeiter zu befreien, berichtet Martin Kocur, der ehrenamtliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis. Corona-Blog: Ausbruch in Pflegeheim nach erstem Impfdurchgang – Lehrer bei Impfungen nicht bevorzugt

„Weil die Wagen mittlerweile fast im Stundentakt zu Einsätzen gerufen werden, müssen sie innerhalb von 30 Minuten nach jeder Fahrt fertig desinfiziert werden. Vor der Corona-Pandemie war ein Standzeit von einer Stunde vorgeschrieben, in der das Desinfektionsmittel einwirken konnte.“ Eine zwei- statt der vorher verwendeten einprozentigen Desinfektionslösung soll nun dafür sorgen, dass Krankheitskeime wie das Corona-Virus auch in kürzerer Zeit unschädlich gemacht werden.

Viel häufiger als vor dem Ausbruch von Covid-19 würden jetzt Patienten transportiert, die nachweislich mit einem hoch ansteckenden Keim - in fast allen Fällen ist es Sars-CoV-2, das Coronavirus - infiziert sind, erzählt Kocur. Als Notarzt werde er selbst nahezu täglich mit Einsätzen konfrontiert, bei denen Menschen mit akuten Covid-Symptomen geholfen werden müsse. Damit steige natürlich auch das Risiko für die Rettungssanitäter und Ärzte, sich selbst zu infizieren. Immerhin könnten sich die Mitarbeiter in den meisten Fällen gut darauf vorbereiten, einen infektiösen Patienten behandeln zu müssen.

Wenn es bekannt ist, melde es die Rettungsleitstelle vor jedem Einsatz, dass eine Corona-Infektion im Spiel ist. Dann nähere sich das Rettungspersonal dem Patienten nur in Schutzanzug und mit einer Spezialmaske. „Seit dem Frühjahr gilt bei uns außerdem die Regelung, dass bei jedem Einsatz FFP2-Masken zu tragen sind“, stellt Kocur klar. Jeder Ausfall wegen einer Erkrankung oder Quarantäne aber wäre fatal, schätzt der Rettungsdienstleiter ein.

Zusätzliche Fahrzeuge helfen kaum

„Es gibt einfach nicht genug qualifiziertes Personal um solche Ausfälle zu kompensieren. Wir haben jetzt schon die Sonderregelung getroffen, dass Einsatzfahrzeuge auch dann ausrücken können, wenn statt des eigentlich vorgeschriebenen Rettungssanitäters nur ein Rettungsassistent mit an Bord ist.“ So sei es bislang gelungen, alle Einsätze abzudecken, auch wenn zeitweise auch beim Rettungsdienst im Kyffhäuserkreis Mitarbeiter ausgefallen waren, weil sie selbst mit Corona infiziert waren oder sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten.

Wenig nützen würde es angesichts dessen nach Ansicht Kocurs auch, ein zusätzliches Fahrzeug anzuschaffen: „Wir wüssten gar nicht, mit wem wir das besetzen sollten.“ Die Zahl der Einsätze im Zusammenhang habe sich extrem erhöht, so Kocur. Darüber hinaus seien die Transportzeiten erheblich angestiegen, weil immer häufiger Patienten zwischen unterschiedlichen Kliniken verlegt werden müsste, beschreibt Kocur die Situation.

Dass Rettungswagen an den von der KMG-Gruppe betriebenen Kliniken in Sondershausen und Bad Frankenhausen abgewiesen worden seien, ist weder dem Rettungsdienstleiter noch Christian Haferung, Referent des Vorstandes im DRK Sömmerda-Artern bekannt geworden. „Natürlich haben wir in den vergangenen Wochen vermehrt mit Corona-Patienten zu tun. Bislang aber konnten wir alle Patienten bei den Krankenhäusern in der Umgebung unterbringen", so Haferung. An welche Klinik Patienten gebracht werden, hänge in erster Linie von der Diagnose ab, erklärt Haferung weiter.

Das bestätigt auf Nachfrage auch die Klinikleitung von KMG. Sollte die Aufnahme Notfall-Patienten nicht möglich sein, etwa bei nicht vorhandener Fachabteilung oder aus Kapazitätsgründen, erfolge eine Meldung an die Rettungsleitstelle. Von dort aus werde dann der Transport der betroffenen Patienten koordiniert. „Um zu verhindern, dass wir von einer Klinik zur anderen fahren müssen, rufen wir in der Regel schon selbst bei den Krankenhäusern an, ob wir Patienten bringen können, bevor wir losfahren“, erzählt Rettungsdienstleiter Kocur.