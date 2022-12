Panne vor dem Wechsel in den Eichsfeldkreis: Neue Ortsschilder schon wieder abmontiert

Unstrut-Hainich-Kreis. Hüpstedt und Bickenriede wechseln in elf Tagen in den Eichsfeldkreis. Nun gab es eine peinliche Panne beim Aufstellen der neuen Ortsschilder.

Auf den ersten Blick sieht es aus, als könnte man es in Hüpstedt nicht erwarten, endlich zum Landkreis Eichsfeld zu gehören. Ende vergangener Woche wurde das neue Ortsschild montiert. „Hüpstedt, Stadt Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld“ steht darauf. Die Schilder wurden an den Landesstraßen im Auftrag des Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) aufgestellt, am Dienstag auch in Bickenriede. Das sorgte für Kopfschütteln, denn die Gemeindeneugliederung tritt erst in elf Tagen in Kraft.

Tatsächlich handelt es sich um ein Versehen, erläutert Andreas Bode, Regionalleiter beim TLBV, auf Nachfrage. Die neuen Schilder seien viel zu früh montiert worden. Sie sollen nun umgehend wieder gegen die alten – mit „Unstrut-Hainich-Kreis“ – ersetzt werden. Ab 1. Januar 2023 würden die Ortstafeln offiziell getauscht. Dann gehören Hüpstedt, Beberstedt, Bickenriede und Zella zur Stadt Dingelstädt und verlassen den Unstrut-Hainich-Kreis. Für den Schildwechsel an den Kommunalstraßen sind die Gemeinden verantwortlich. Auch das soll erst im neuen Jahr passieren. In Bickenriede werden die alten Schilder für einen guten Zweck versteigert.