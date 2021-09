Paris. 600 Meter Strecke in 70 Metern Höhe: Mutig balancierte der 27-Jährige Nathan Paulin vom Eiffelturm aus los. Zu einem besonderen Anlass.

Von Höhenangst keine Spur – kein Wunder, wenn man voll im Training ist: Mit Spannung beobachtet von zahlreichen Schaulustigen in Paris ist ein Hochseilartist am Samstag in der französischen Hauptstadt auf einem Seil in schwindelerregender Höhe vom Eiffelturm über die Seine hinweg balanciert – das erreichte Ziel war am anderen Ufer das Théâtre de Chaillot.

Bei der spektakulären Darbietung legte der 27-jährige Nathan Paulin in 70 Metern Höhe eine Strecke von insgesamt 600 Metern zurück. Hätte der Künstler das Gleichgewicht verloren, wäre er allerdings wohl nicht gefährlich in die Tiefe gefallen: Paulin war bei seinem Seiltanz abgesichert mit einem Haken und einem Sicherheitsseil.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vom Boden aus wird erst die enorme Höhe der Seiltanz-Aktion deutlich. Foto: Lewis Joly / dpa

Nicht der erste Eiffelturm-Sparziergang des Hochseilkünstlers

Anlass der Aktion war der Tag des offenen Denkmals in Frankreich. Zu dem Wagnis motiviert habe ihn „der Wunsch, etwas Schönes zu machen und das zu teilen und einen neuen Blick auf das Kulturerbe zu verschaffen“, sagte Paulin anschließend.

Für ihn war das Erlebnis nicht gänzlich neu: Vor drei Jahren war er am Tag des offenen Denkmals bereits vom Eiffelturm bis zum Palais du Trocadéro balanciert.

Lesen Sie auch:

(mahe/afp)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Vermischtes.