Neue Bewohnerparkplätze soll es ab Frühjahr in der nördlichen Altstadt von Heiligenstadt geben. Thomas Fleischhauer ist Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Stadt.

Parkausweise für weitere Straßen in Heiligenstadt

Die Möglichkeit des „Bewohnerparkens“ wird in Heiligenstadt ausgeweitet. Diese Information gab es in der jüngsten Bauausschusssitzung am Montagabend im Rathaus.

Vor eineinhalb Jahren wurde die Möglichkeit in Marktstraße, Windische Gasse und Steinstraße geschaffen. Demnächst soll die Altstadt nördlich der Wilhelmstraße folgen. Als nächstes seien nämlich die Lindenallee (beidseitig), die Obere Altstadt, der Jüdenhof, der Heimenstein, die Kalkmühlengasse und die Stubenstraße vorgesehen. Ab Februar können Anwohner dieser Straßen bei der Stadt ihre Anträge auf einen Bewohnerparkausweis stellen. Dieser berechtigt nicht zu einem bestimmten Stellplatz, sondern soll das Parken für Anwohner erleichtern.