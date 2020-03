„Partysanen“ können mitbieten

Das Haus Lindenstraße 91 in Mannstedt kommt am 18. März unter den Hammer – und die „Mannschter Partysanen“ steigern wohl mit. Das Geld dafür hat der Buttstädter Gemeinderat einstimmig freigegeben. Bis zu 8000 Euro stehen zur Verfügung. Das ist der Verkehrswert. Vielleicht reichen 4000 Euro. Das ist der geringste zuschlagsfähige Wert. Der Verein will den Saal, den er „bespielt“, fürs Dorf retten. Der Ortschaftsrat hat die Hilfszahlung befürwortet. Neben der Einmalzahlung gibt es für den Verein noch fünf Jahre lang je 3000 Euro für die Betriebskosten. Das Geld kommt aus der Rücklage. Es sind Mannstedter Mittel aus der Hochzeitsprämie für die Landgemeindebildung. Es ist nun an dem Verein, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Er trägt das weitere Risiko. Bürgermeister Hendrik Blose (CDU), der die außerplanmäßige Ausgabe befürwortete, unterstrich: „Damit ist die Sache für uns durch!“ Einen Nachschlag werde es nicht geben. Mannstedt hat bereits ein, wenn auch sehr kleines, Dorfgemeinschaftshaus. Gehen die Partysanen „baden“, fällt deren Eigentum laut Rückfallklausel in der Vereinssatzung der Gemeinde zu, die aber für offene Verpflichtungen nicht haften muss.