Perfekte Einstimmung auf Weihnachten in Obergebra

Wenige Tage vor Heiligabend stimmte das Zupforchester Obergebra die Besucher in der Kirche des Dorfes perfekt auf das Weihnachtsfest ein. Das traditionelle Konzert lockte wieder so viele Gäste in das Gotteshaus, dass kein Platz unbesetzt blieb und sogar einige Zuhörer die Musik im Stehen genießen mussten.

Sie erlebten ein stimmungsvolles Konzert mit einer bunten Mischung von traditionellen Weihnachtsliedern, unbekannten Stücken und Rockmusik. „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ animierte zum Mitsingen. Der „Champagne Rag“ kam ebenso beschwingt daher wie das gleichnamige Getränk. Auch den John-Miles-Rockklassiker „Music“ gab das Orchester zum Besten. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Es ist bemerkenswert, dass sich die Musiker unter der Leitung von Wieland Gruppe immer wieder etwas Neues einfallen lassen, so dass es niemals langweilig wird. So gab es auch dieses Mal wieder eine Obergebraer Erstaufführung, was schon zu einer beliebten Tradition geworden ist. In dem Stück des Komponisten Ralph Paulsen-Bahnsen brillierte neben den Orchestermusikern Christiane Gruppe als Solistin an der Blockflöte. Wer dieses Instrument nur in den Händen kleiner Kinder kennt, wird erstaunt sein, welche wundervollen Töne der Blockflöte entlockt werden können. Auch andere Musiker begeisterten als Solisten: Tom Stietz intonierte „In der Weihnachtsbäckerei“ in einer besonderen Version auf dem E-Bass, Martina Lübbeckes glockenklare Stimme erklang bei einem finnischen Weihnachtslied, und Max Erdmann spielt bei „Music“ neben der Mandoline auch die E-Gitarre. Nach dem emotionalen Konzert wartete der Weihnachtsmarkt auf seine Besucher. Bereits zum elften Mal hatten die Vereine des Ortes dazu auf den Platz vor der Feuerwehr eingeladen. „Die Erlöse des Marktes gehen alle in einen Topf“, berichtet Sandra Gregor. „Wir nutzen das Geld, um unseren Weihnachtsmarkt jedes Jahr etwas schöner zu machen und etwas Neues anzubieten.“ Für nächstes Jahr ist unter anderem eine Investition für das Dorf und die Anschaffung einer neuen Verkaufshütte geplant. „Wir haben alle unsere Hütten hier selbst erarbeitet“, sagte Sandra Gregor.