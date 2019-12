Erfurt. Die Tierrechtsorganisation PETA will in Erfurt mit einem blutigen Protest auf die Ausbeutung von Tieren aufmerksam machen.

PETA kündigt blutigen Protest in Erfurt an

Unter dem Slogan „Die blutige Wahrheit: Fleisch tötet!“ sollen am kommenden Donnerstag (12. Dezember) drei Unterstützer der Tierrechtsorganisation am Luther-Denkmal am Anger an einem Tisch vor einem blutigen Kuhkopf und Gläsern voller Blut sitzen. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Als Sinnbild für das Motto „Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen“ hält sich je einer der Unterstützer die Ohren, die Augen oder den Mund zu. PETA appelliert mit diesem Szenario an die Passanten, zukünftig bewusst tierfreundliche Entscheidungen zu treffen und sich vegan zu ernähren.

800 Millionen Lebewesen pro Jahr für Fleischkonsum

„Für Fleisch werden Hühner wie leblose Ware in Kisten geschmissen, Rinder und Schweine gewaltsam Rampen hinaufgetrieben. Anschließend werden sie alle im Schlachthaus getötet. Wir müssen aufhören, die Augen vor diesem Unrecht zu verschließen“, erklärte Jens Vogt, Aktionskoordinator bei PETA.

Jährlich werden allein in Deutschland 800 Millionen Lebewesen für den Fleischkonsum von uns Menschen getötet, heißt es abschließend in der Mitteilung von PETA.

12. Dezember, Luther-Denkmal am Anger, 11.30 Uhr