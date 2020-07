Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Peter Hauthal zum Stadtbrandmeister in Artern gewählt

Der erste gemeinsam von den vier Feuerwehren der Stadt Artern gewählte Stadtbrandmeister ist Peter Hauthal. Sein Stellvertreter ist Dirk Thieme. Beide sind schon seit Jahrzehnten in der Arterner Feuerwehr aktiv und wurden einstimmig auf der Jahreshauptversammlung der Arterner Feuerwehr gewählt.

Eigentlich sollte die Wahl auf der Sitzung im März stattfinden, die aber coronabedingt ausfallen musste. Jetzt wurde von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) für vergangenen Samstag zumindest erst einmal zur Wahlversammlung geladen.

Eigenständigkeit und Spezialisierung

Blümel betonte in seinen einführenden Worten, dass er für die Eigenständigkeit der vier Wehren aus den Ortschaften Artern, Heygendorf, Schönfeld und Voigtstedt stehe, diese aber gemeinsam handlungs- und einsatzfähig sein müssen. Dazu regte er gemeinsame Ausbildungen an. Auch werde nicht in allen Wehren alles an Technik zur Verfügung gestellt werden können. Deshalb werde es teilweise Spezialisierungen geben müssen. So konnte die Heygendorfer Wehr zur Versammlung eine „Staustelle Biber“ in Empfang nehmen. Diese konnte von der Stadt dank großzügiger Unterstützung von der Sparkassenversicherung angeschafft werden.

Damit ist die Heygendorfer Wehr ab sofort in der Stadt zuständig, wenn in kleineren Fließgewässern Löschwasser angestaut werden muss. Im Anschluss wurde Richard Papst von seinen Kameraden mit einem Präsentkorb für seine 50-jährige aktive Arbeit in der Arterner Feuerwehr geehrt. Eine solch lange Einsatzzeit können nur wenige Feuerwehrleute vorweisen.

Langjährige Ehrenamtler gewürdigt

Immerhin 40 Jahre – damit sind perspektivisch auch die 50 möglich – kann der neue Stadtbrandmeister vorweisen. Dafür erhielt er vom Bürgermeister im Namen des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) das „Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande“ als Auszeichnung. Mit der Ehrenmedaille des Thüringer Feuerwehrverbandes in Bronze wurden für ihre langjährige Tätigkeit im Feuerwehrverein die Kameraden Dirk Thieme und Peter Hauthal ausgezeichnet.