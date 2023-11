Peter Maffay rockt im Sommer den Erfurter Domplatz

Peter Maffay kündigte im September in Köln eine große Farewell-Tour an. Die führt ihn im Sommer auch nach Erfurt.

Erfurt. Clueso und Roland Kaiser waren schon gesetzt. Nun kommt für die Sommerkonzerte auf dem Erfurter Domplatz ein weiterer Künstler hinzu.

Peter Maffay kommt mit seiner „We Love Rock ‘n’ Roll - Farewell-Tour 2024 nach Erfurt. Auf seiner Abschiedstournee von den großen Konzertbühnen macht er in der Sommerarena Station. Bislang bekannt war, dass Clueso und Roland Kaiser vor Domkulisse im Sommer große Live-Konzerte geben. Nun ist Peter Maffay mit einem Konzert am 29. Juni 2024 der dritte Künstler.

Nachdem Peter Maffay seinen Abschied von der großen Konzertbühne angekündigt hatte, gab es einen wahren Ansturm auf die Ticktes seiner Farewell-Tour 2024 „We love Rock `n´ Roll!“ Sechs der zehn ursprünglich geplanten Open-Air-Konzerte waren schnell ausverkauft, auch das Abschlusskonzert in Leipzig. Die Fans, die noch keine Karten haben, sind darüber sehr traurig.

Alle Thüringer Peter-Maffay-Fans können sich jetzt allerdings freuen, denn der Musiker hat ein zusätzliches Konzert am 29. Juni auf dem Domplatz in Erfurt angekündigt. „Wir möchten niemanden enttäuschen. Ihr wollt uns sehen und hören? Wir kommen und spielen“, so Peter Maffay. Jetzt kommt noch ein weiterer Termin in Erfurt auf dem Domplatz hinzu. Der exklusive Vorverkauf startet am 20. November um 11 Uhr auf www.eventim.de und ab dem 23. November, 11 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.