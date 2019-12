Nordhausen. Die Ausbildungsberufe in der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege waren bisher in Nordhausen getrennt. Ab Januar werden sie zusammengefasst.

Pflegeausbildung am Südharz-Klinikum ändert sich

Die Pflegeausbildung wird sich ab dem neuen Jahr auch im Nordhäuser Südharz-Klinikum ändern, teilte das kommunale Krankenhaus mit. Waren bislang die Ausbildungsberufe in der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege getrennt, so werden sie demnach ab Januar zusammengefasst. Die Ausbildung endet als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.

Damit steht auch das Südharz-Klinikum vor einigen Herausforderungen, berichtete die verantwortliche Pflegedienstleiterin Angela Fricke. „Die Anforderungen an die Versorgung sind komplexer geworden. In medizinischen Versorgungseinrichtungen steigt der Anteil der Menschen, die pflegebedürftig sind. Umgekehrt werden sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch durch ambulante Dienste Menschen zunehmend auch medizinisch versorgt. Dementsprechend weicht die Trennung zwischen akuter und Langzeit-Pflege weiter auf.”

Die generalistische Ausbildung dauert unverändert drei Jahre. Praktikumseinsätze erfolgen im Krankenhaus, in stationären Pflegeeinrichtungen, in ambulanten Diensten und weiteren Bereichen. Darüber hinaus werden durch die Wahl des praktischen Ausbildungsträgers und des sogenannten Vertiefungseinsatzes besondere Kenntnisse in einem Bereich erworben. Dennoch können Pflegefachfrauen und -männer in allen Pflegebereichen arbeiten.

In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden alle Auszubildenden gemeinsam generalistisch unterrichtet und praktisch ausgebildet. Im dritten Jahr gibt es zunächst die Möglichkeit, die Ausbildung zur Pflegefachkraft fortzusetzen oder die Pflegeausbildung mit den Abschlüssen in der Kinderkranken- oder Altenpflege zu vollenden. Für die Verantwortlichen im Klinikum bedeutet die Umstellung nicht nur das Abschließen von Kooperationsvereinbarungen mit allen Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten, die ausbilden, sondern auch die Integration von bis zu 20 zusätzlichen Azubis mit ihrem praktischen Ausbildungsteil in den normalen Tagesablauf in allen Bereichen.

Im Südharz-Klinikum wird der sogenannte Märzkurs beibehalten, also der Ausbildungsbeginn im März eines jeden Jahres. „Allerdings wird der nächste Märzkurs erst im Jahr 2021 starten können. Der im vergangenen Jahr begonnene Kurs erweist sich als richtig und sehr erfolgreich, die 15 jungen Menschen, die im Frühjahr 2019 mit ihrer Ausbildung starteten, werden sie im Jahr 2022 abschließen”, erklärte Angela Fricke.

Bei Interesse an einer Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann freut sich das Klinikum über Bewerbungen an folgende Adresse: Südharz-Klinikum Nordhausen gGmbH – Pflegedienstleitung – Dr.-Robert-Koch-Straße 3 in 99734 Nordhausen oder per Online-Bewerbung an pflegedienstleitung@shk-ndh.de