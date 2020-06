Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegestützpunkt stellt sich in Nordhausen vor

Das Haus der Generationen setzt seine Vortragsreihe am 11. Juni um 17 Uhr mit einem ungewohnten Format fort, kündigt Sozialarbeiterin Stephanie Schüler vom Horizont-Verein an. „Der Pflegestützpunkt stellt sich vor“ ist der erste von zwei Vorträgen seiner Art in diesem Jahr. Gemeinsam mit Susanna Riemann-Störr vom Pflegestützpunkt des Landkreises wird ein „Zoom-Treffen“ stattfinden. Das bedeutet: Der Vortrag erfolgt per Video in einem Chatraum. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch bei Stephanie Schüler zu melden. Diese erhalten einen Einladungslink per E-Mail sowie ein Dokument, das die Zugangsmöglichkeiten beschreibt.

Kontakt: Telefon 03631 / 982359