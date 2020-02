Plädoyers der Verteidiger beim Wodkaprozess von Leinefelde

Nachdem der Staatsanwalt beim vergangenen Termin in über zwei Stunden darlegte, welche Beweismittel die Steuerhinterziehung belegten, wie Unterlagen manipuliert wurden und welchen Anteil dabei die beiden Angeklagten jeweils hatten, so waren die Plädoyers der Verteidiger doch relativ kurz gehalten. Einer der Anwälte des Juniorchefs der Spedition war nicht anwesend, da er sich im Krankenhaus befindet.

Der Anwalt des aus Armenien stammenden Angeklagten legte in einem längeren Beitrag dar, welchen Anteil sein Mandant am gesamten Fall der Steuerhinterziehung hatte. Er stellte aber auch fest, dass man nach einem zweijährigen Prozess und der langen Beweisaufnahme nicht mehr alle Details wissen könne. Deshalb beschränkte er sich in seinen Ausführungen auf wenige Punkte. Waren beide von Anfang an am Steuerbetrug gemeinsam aktiv beteiligt? Sie waren „räumlich getrennt“. Die Herstellung des Wodkas war in Leinefelde, die Verwaltung ging über den Juniorchef und die Angestellten der Spedition. Der Produktionsleiter und zweite Geschäftsführer der Bärenkrone war nur selten in der Verwaltung, wie Zeugen berichtet hatten. Er habe „nur in der zweiten Reihe“ agiert, wie es sein Verteidiger nennt. „Da gründen zwei junge Männer eine Firma. Einer ist für die Produktion, der andere für die Buchhaltung verantwortlich.“ Um Kosten zu sparen geht die Buchhaltung über die „Vaterfirma“ des einen, auch weil dort in der Buchhaltung erfahrene Leute sitzen.

Der für die Produktion an einem anderen Ort verantwortliche Geschäftsführer hatte auch gar keine „Kontovollmacht und keine Handlungshoheit“. Er sei auch „froh gewesen, dass er sich nicht um den Papierkram kümmern musste. Der Flaschenkram reichte ihm schon.“ Als ehemaliger Migrant war er auch nicht so bewandert in der deutschen Rechtschreibung und im Umgang mit der deutschen Bürokratie. Auch die Logistik der Verteilung der Alkohollieferungen wäre ihm nicht bekannt gewesen, argumentiert sein Verteidiger. Zeugen hatten dies auch bestätigt, er habe „vom Papierkram keine Ahnung“, hatte ein Zeuge gesagt. Für den Verteidiger steht fest, es gibt „erhebliche Zweifel“, dass sein Mandant als „Mittäter in Frage komme. Er beantragt Freispruch.

Der Verteidiger des Juniorchefs hielt sich überraschend sehr kurz. Sein Mandant hätte keinerlei Steuerbetrug begangen. Er forderte ebenfalls Freispruch. Der kranke Mitverteidiger verzichtete auf ein Plädoyer. Der Staatsanwalt gab keine Stellungnahme ab. Er hatte für den ehemaligen Geschäftsführer der Bärenkrone eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten beantragt. Eine Bewährungsstrafe aus einem Prozess von 2015 war schon aufgehoben worden. Für den Juniorchef hatte der Staatsanwalt jedoch drei Jahre ohne Bewährung beantragt, da sein Tatbeitrag höher zu bewerten sei. Beide sollten sich an den Gerichtskosten beteiligen. Das Urteil wird für diese Woche erwartet.