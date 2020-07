Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pläne für den Naturpark-Keller in Neustadt

Zwar ist das Naturparkzentrum in Neustadt momentan wegen Coronas noch geschlossen, doch Ortschef Dirk Erfurt (Grüne) arbeitet weiter an der Idee, auch den Gewölbekeller des ansonsten komplett sanierten Fachwerkhauses zu beleben. Dafür stellte er dem Thüringer Innen- und dem Wirtschaftsministerium jetzt seine Visionen vor. Verbunden mit Bitte um finanzielle Unterstützung. Welche Optionen im Raum stehen, wollte Erfurt noch nicht verraten. Das nebenstehende neue Schloss wird in den kommenden Jahren weiter saniert. Landrat Matthias Jendricke (SPD) dämpft allerdings zu hohe Erwartungen. Angesichts der Mehrausgaben für Corona im Land würden die Mittel für solche Projekte künftig sicher wieder in geringerem Maße fließen.