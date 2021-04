Ein Einsatzfahrzeug der Kriminaltechnik fährt an Journalisten vorbei auf ein Klinikgrundstück in Potsdam. In dem Potsdamer Krankenhaus sind vier Menschen getötet worden.

Potsdam In einer Potsdamer Klinik sind vier Menschen gewaltsam getötet worden. Die Polizei nahm eine 51-jährige Krankenhaus-Mitarbeiterin fest.

Ein verstörendes Gewaltverbrechen hat sich am Mittwochabend (28.4.) in einem Krankenhaus im Potsdamer Stadtteil Babelsberg ereignet. In verschiedenen Krankenzimmern einer Station wurden vier Leichen und eine schwer verletzte Person entdeckt. „Schwere, äußere Gewaltanwendung“, so beschreibt die Polizei die Todesursache.

Was genau den fünf Menschen zugestoßen ist und ob es sich bei allen um Patienten der Klinik handelt, ist auch mehrere Stunden nach dem grausigen Fund noch immer unklar. Bis die Angehörigen verständigt sind, will die Polizei keine Angaben zu den Toten machen.

Potsdam: Polizei nimmt Mitarbeiterin fest

Dafür teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Morgen mit, dass eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin festgenommen worden sei. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor.

Ermittelt wird zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Der genaue Hergang und die Umstände der Tat seien bislang nicht geklärt. „Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungen statt“, heißt es seitens der Ermittler. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft sind ebenfalls vor Ort. Auch ein Notfallseelsorger wurde eingeschaltet.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, in welchem Teil der Klinik sich das Tötungsdelikt ereignete. Zu dem Komplex gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen.

Der ansässige Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Webseite als diakonisches „Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg“. Doch am Mittwoch ist die Klinik zum Tatort geworden.

(amw/dpa)