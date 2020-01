Preise für Rassegeflügelzüchter

Zur Kreisrassegeflügelschau in Kannawurf wurden am Wochenende neben den Landesverbandsehrenpreisen für Erwachsene und Jungzüchter (unsere Zeitung berichtete) auch die Kreisverbandsehrenpreise vergeben. Anders als bei den ebenfalls bereits gekürten, aber noch nicht verkündeten Kreismeistern, sind die Namen auch der so Ausgezeichneten jedoch bekannt. Es sind: die Züchtergemeinschaft Volland aus Gutmannshausen für ihre Italiener schwarz und für ihre Deutschen Zwerg-Wyandotten silberfarben gebändert (dunkel), Detlef Gräbe aus Ottenhausen für seine Bassetten wachtelfarbig, Karl-Heinz Oeftger aus Werningshausen für seine Mittelhäuser weiß, Uwe Völlger aus Kannawurf für seine Strasser blau gehämmert, Werner Heyder aus Tunzenhausen für seine Kingtauben weiß, Norbert Rebling aus Ottenhausen für seine Hessischen Kröpfer blau gehämmert, Thomas Kleemann aus Hardisleben für seine Süddeutschen Schildtauben rotfahl, Gerhard Zimmermann aus Mannstedt für seine Perückentauben einfarbig weiß, Ottfried Liniger aus Leubingen für seine Deutschen Schautippler schwarz und Lenox Tayler Risch aus Ellersleben für seine Araucanas wildfarbig. Herzlichen Glückwunsch.