Pro Jahr verschwindet eine Kleinstadt – Fakten über Thüringer präsentiert

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will sich verstärkt um die Folgen des demografischen Wandels im Freistaat kümmern. „Mein Ziel ist es, dass die Kommunen, die hart von der Demografie getroffen sind, mehr Geld bekommen“, sagte der SPD-Politiker bei der Vorstellung des statistischen Jahresberichts des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS).

Der zeigt deutlich, dass der Freistaat weiter Einwohner verliert – in der Größenordnung von zehn typischen Thüringer Dörfern oder einer Kleinstadt. Ein Dorf kann im Schnitt auf etwa 1.000 Einwohner verweisen. Maier sprach von 10.000 Einwohnern, die Thüringen jährlich abhanden kämen.

Nur wenige Kommunen in Thüringen haben in den vergangenen 15 Jahren ihre Einwohnerzahl halten oder ausbauen können. Die von Holger Poppenhäger, Präsident des Landesamtes, vorgelegten Statistiken machen deutlich, dass lediglich Jena, Erfurt, Eisenach und Weimar entweder konstante Einwohnerzahlen oder einen Zuwachs verzeichnet haben. Zweistellige prozentuale Rückgänge gab es hingegen in Suhl, den Landkreisen Greiz, Altenburger Land, Saalfeld-Rudolstadt und Kyffhäuser. Der Bevölkerungsrückgang über das gesamte Land lag bei 8,6 Prozent für den Zeitraum.

Minister wünscht sich eine Task Force zum demografischen Wandel

Maier machte deutlich, dass es im nächsten Jahr insbesondere darum gehe, die Kommunen zu stärken und die Auswirkungen des demografischen Wandels in der Landesregierung ressortübergreifend angegangen werden müssen. „Ich würde mir dazu eine Task Force wünschen“, so Maier. Kommunen sollen überdies von der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) profitieren; ein Thema, das bereits seit Monaten heißt diskutiert wird. „Wir werden keine Region aufgeben“, sagte Maier.

Holger Poppenhäger sieht in dem 656 Seiten dicken Jahrbuch einen Beleg für die „Erfolgsgeschichte Thüringen“. Es mache aber auch deutlich, „wo Thüringen vor der Pandemie gestanden hat“.

Weil die Auswirkungen der Coronakrise in dem Werk nicht abgebildet werden konnten, hat sein Haus eine Sonderveröffentlichung mit Daten und Zahlen zur vorgelegt. Die belege, so Poppenhäger, „sinkende Beschäftigtenzahlen in der Industrie und einen verheerenden Umsatzeinbruch in der Gastronomie“.

Die Jahresstatistik greift zahlreiche Fakten auf – eine kurze Auswahl:

An der Landtagswahl 2019 nahmen deutlich mehr Wahlberechtigte teil, als fünf Jahre zuvor. Die Wahlbeteiligung stieg von 52,7 Prozent auf 64,9 Prozent.

1.478.326 Kraftfahrzeuge waren am 1. Januar 2020 in Thüringen angemeldet – ein Anstieg um 11.387 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr als die Hälfte der Thüringer Studierenden war 2019 an Fachhochschulen eingeschrieben. Das sei, heißt es aus dem Landesamt, erstmals seit Beginn der Erfassung von Daten zu Studierenden im Rahmen der bundesweiten Hochschulstatistik der Fall.

3035 Schwangerschaften wurden 2019 in Thüringen abgebrochen. In 117 Fällen hatten die Frauen, die sich für den Eingriff entschieden, das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet.

46 Babys werden am Tag durchschnittlich in Thüringen geboren. Gleichzeitig sterben aber 80 Personen.

139 Fortzügen täglich stehen 148 Zuzüge am Tag nach Thüringen gegenüber.

Deutlich mehr Männer werden an Thüringer Gerichten schuldig gesprochen. Von den 18.624 Verurteilungen im Jahr 2019 betrafen 14.986 männliche Angeklagte, durchschnittlich 41 am Tag, und in 3638 Fällen wurden Frauen, etwa zehn am Tag, verurteilt.