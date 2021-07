Prof. Zwanziger feiert seine Buchpremiere in Nordhausen

Nordhausen. Wegen der begrenzten Platzzahl wird schnelles Anmelden empfohlen.

100 Kolumnen in Nordhäuser Mundart gibt es ab September in einem neuen Buch. Darin hat Winfried Schmitt alias Prof. Zwanziger seine besten Abhandlungen über Hundehaufen und Nato-Manöver, aus dem Rathaus und aus dem Weißen Haus zusammengefasst. Und das natürlich in der, wie er sagt, schönsten Sprache der Welt: auf Nordhisserisch. Das Werk präsentiert der gebürtige Salzaer, der irgendwann nach Nordhausen übersiedelte (wegen des Kornbrands), am 9. September um 17 und um 19.30 Uhr in der Nordhäuser Traditionsbrennerei. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Wegen der begrenzten Platzzahl ist jedoch eine Anmeldung per Mail an info@traditionsbrennerei.de nötig. Bitte die gewünschte Uhrzeit angeben. Im Anschluss signiert der Autor auf Wunsch sein Buch namens „Wieän?!“