Professor Köhler spricht am Nordhäuser Dom über Eichsfelder Burgen

Nordhausen. Über historische Wallanlagen gibt es sehr viel Interessantes zu berichten.

Der Freundeskreis Eichsfeld lädt zu seiner diesjährigen herbstlichen Vortragsveranstaltung am Mittwoch, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in den Kapitelsaal am Dom zum Heiligen Kreuz in Nordhausen ein, kündigt Mitglied Paul Lauerwald an. Es spricht Professor Michael Köhler von der Technischen Universität in Ilmenau. Er gilt als ein ausgewiesener Kenner der thüringischen und insbesondere auch eichsfeldischen Burgen und Wallanlagen und stellt in Wort und Bild „Burgen und Wallanlagen im Thüringer Eichsfeld“ vor. Anschließend will er auch die Fragen des Publikums beantworten.

Alle Interessenten sind ganz herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Der Freundeskreis bittet alle Gäste zu berücksichtigen, dass die zum Zeitpunkt des Vortrages geltenden Hygienebedingungen einzuhalten sind. In den Räumlichkeiten des Doms wird die 3-G-Regel angewendet. Besucher müssen zum Einlass die entsprechenden Dokumente mitbringen.