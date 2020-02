Projekt für psychisch kranke Menschen in Nordhausen: „Für eine seelische Krise muss sich niemand schämen“

Depression, Angststörungen, Panikattacken: Psychische Probleme sind Alltag für viele Jugendliche. „In jeder Klasse befindet sich mindestens ein betroffener Schüler“, schätzt Kathrin Wolff. Die gelernte Pädagogin kümmert sich im Landratsamt um den Bereich Gesundheitsförderung, betreut seit 2015 das Projekt „Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule und Ausbildung“.

„Wir sind nicht die Feuerwehr für Probleme, wollen vielmehr Türöffner sein. Wir klären auf und zeigen, wo es Hilfe gibt‘“, erklärt Wolff. Sie weiß: Über seelische Krisen zu reden, fällt vielen schwer. „Aber die wenigsten gehen durchs Leben, ohne irgendwann in so eine Krise zu kommen. Niemand muss sich dafür schämen.“

Ebendies soll das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ klarmachen. Neuntklässler befassen sich über sechs Stunden hinweg mit psychischen Problemen – nicht mit dem Lehrer allein, sondern Experten: „Das Besondere ist, dass neben einem fachlichen Experten wie einem Psychologen oder einem Suchtberater immer auch ein ‚Experte in eigener Sache‘ auftritt und aus seinem Leben erzählt“, erklärt Kathrin Wolff. Jemand also, der selbst schon einmal eine seelische Krise durchlitten hat, die mitunter mit anderen Problemen einhergeht: mit einer Alkohol- oder Drogensucht, mit Magersucht, selbstverletzendem Verhalten, Mobbing.

Über 250 Schüler im Landkreis werden jährlich erreicht

Die Reaktionen der Schüler lassen Kathrin Wolff wissen, dass sich die Arbeit lohnt: „Manche zeigen einfach Hochachtung gegenüber dem, der offen erzählt hat. Manche sagen auch, nun aber anders über die besprochene Sache zu denken – entsprechend sensibler werden sie Betroffenen gegenüber sein.“ Damit keiner mit den angesprochenen Problemen allein bleibt, ist auch der jeweilige Schulsozialarbeiter stets dabei. Nicht zuletzt werden den Schülern am Ende des Workshops Anlaufstellen auf einem Flyer und in einer „Hilfebox“ benannt.

Jährlich erreicht Kathrin Wolff mit ihrem Team etwa 250 Schüler im Landkreis. An fünf Regelschulen ist sie immer wieder willkommen. Aber es gibt auch andere – nicht jeder Schulleiter sieht den Bedarf, oder er meint, Schule sei nur für die Vermittlung des grundlegenden Wissens wie Deutsch oder Mathe da. „Dabei kann man doch nur richtig lernen, wenn die Gesundheit der Seele stimmt.“

Knapp 22 Prozent aller Jugendlichen leiden unter psychischen Problemen

Finanziert wird das Projekt vom Landkreis, die Schulen bezahlen im Gegensatz zu denen in anderen Landkreisen nichts. Fachliche Unterstützung gibt der bundesweit aktive Partnerverein ,,Irrsinnig Menschlich“. Aus dessen Studie zitiert Kathrin Wolff auch eine bemerkenswerte Zahl: Knapp 22 Prozent aller Jugendlichen haben psychische Probleme. Die Ursachen sind vielfältig, können in der Familie liegen oder am Leistungsdruck in der Schule.

Für Eltern ist es oft schwer nachzuvollziehen, was in ihrem Kind vorgeht. Aber es gebe Warnsignale für psychische Krisen, heißt es vom Verein „Irrsinnig Menschlich“. Er rät Müttern und Vätern, immer wieder sich selbst zu fragen: Ist Ihr Kind oft launisch, genervt, überempfindlich? Hat es viele Sorgen und Ängste? Isoliert es sich selbst? Zeigt es einen starken Leistungsabfall in der Schule? Nimmt es Drogen oder trinkt Alkohol?

Finden Eltern und ihre Kinder nicht zueinander, könne der Schulsozialarbeiter vermitteln, rät Kathrin Wolff. Interesse und damit Zuneigung zu zeigen, sei wichtig für den Nachwuchs, gerade in Momenten der Verzweiflung.

Für weitere Informationen oder Interesse an dem Projekt ist Kathrin Wolff erreichbar unter der Telefon-Nummer 03631 / 911 54 02 oder per E-Mail: kwolff@lrandh.thueringen.de Anlaufstellen in der Region: Kinder- und Jugend-Sorgentelefon (kostenfrei, rund um die Uhr): 0800 0 080080 Kinder- und Jugendschutzdienst (Familienzentrum-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern): 03631 / 46 26 50, Familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de Horizont-Verein(für Ratlose – seelische, psychische Probleme im Elternhaus): 03631 / 46 28 30, info@izn.horizont-verein.de Arbeiterwohlfahrt (Awo) Südharz: 03631 / 98 21 72, jugendhilfeverbund.ndh@awo-thueringen.de Schulpsychologischer Dienst (Stress in der Schule?): 036074 / 375 74 Klinik-Psychiatrie und Psychosomatik im Kinder- und Jugendalter: 03631 / 41 19 10, psk@shk-ndh.de oder 24-Stunden-Notfalltelefon: 03631 / 410 Suchtberatung: 03631 / 46 71 61, suchtberatung@diakoniewerk.com