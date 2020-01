Projekt will Weimarer Lebensgeschichten festhalten

Einen Online-Veranstaltungskalender speziell für Menschen ab 60 Jahren hat das Projekt „Weimars Gute Nachbarn“ der Bürgerstiftung gestartet. Seit einigen Tagen sind auf der Seite weimars-gute-nachbarn.de sowohl regelmäßig wiederkehrende Angebote als auch spezielle Tagestermine aufgelistet: Sport, Kultur, Geselliges oder auch Wissensvermittlung wie etwa das „Kolleg 50plus“. „Der Kalender ist noch im Entstehen“, sagt Cornelia Meyer, eine der beiden Projekt-Koordinatorinnen. „Wir freuen uns über jede Information von Vereinen, Trägern oder sonstigen Veranstaltern.“

„Weimars Gute Nachbarn“ will Senioren, die unter Vereinsamung leiden, mit engagierten Ehrenamtlern zusammenführen, die mit den alten Menschen dann regelmäßig Zeit verbringen. Aktuell nutzen 27 betagte Weimarer dieses Angebot, auf der anderen Seite stehen 35 Ehrenamtler bereit. „Es bleibt nach wie vor schwierig, allein lebende ältere Menschen überhaupt zu erreichen“, so Cornelia Meyer. „Da versuchen wir, ein immer besseres Netzwerk aufzubauen, in dem Freunde und Nachbarn, Ärzte, Therapeuten und Apotheker eine Rolle spielen – oder zum Beispiel auch Wohnungsgesellschaften.“ Das Projekt kann und will auf keinen Fall zum Beispiel Pflegedienste ersetzen: „Senioren, die mit dem Wunsch nach praktischer Hilfe im Alltag zu uns kommen, bringen wir mit den dafür richtigen Ansprechpartnern in Kontakt“, so Meyer. Erst dann, wenn die existenziellen Fragen geregelt seien, käme der „Gute Nachbar“ hinzu, „um für eine schöne Zeit zu sorgen“.

Ein zweites Standbein sind die „Telefonketten“, in denen Senioren einander reihum anrufen. Zwei davon mit jeweils fünf Teilnehmern funktionieren bereits seit Längerem, eine dritte ist vor wenigen Tagen gestartet. Sie besteht bisher aus drei Teilnehmern, zwei Plätze sind somit noch verfügbar. Die tägliche Anrufzeit liegt hier am späteren Nachmittag, und zum System gehören Listen mit Ansprechpartnern und Ersatzschlüssel-Standorten, falls ein Kettenteilnehmer nicht mehr ans Telefon geht.

Besonderes Augenmerk will „Weimars Gute Nachbarn“ in diesem Jahr auf Biografien und Lebensgeschichten der betreuten Senioren legen. Die Ehrenamtlichen wurden angeregt, durch gezielte Fragetechniken die Erinnerungen ihrer Betreuten aufzunehmen und festzuhalten. Die interessantesten Geschichten sollen im Mittelpunkt eines öffentlichen „Erzählcafés“ im Herbst stehen. Cornelia Meyer: „Im Idealfall entsteht daraus sogar ein Buch.“

Die Ehrenamtlichen bekommen wie in jedem Jahr das Angebot für drei gemeinsame Schulungen, deren Themen sich vor allem nach den Wünschen und Erfordernissen aus dem Alltag richten. Am 16. Juni organisiert „Weimars Gute Nachbarn“ zudem gemeinsam mit dem Stadtsportbund einen offenen Senioren-Spielenachmittag im Ilmpark.

Beratungszeiten: mittwochs 10 bis 12 Uhr, donnerstags 13 bis 16 Uhr, Teichgasse 12a in Weimar