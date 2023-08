Prozess gegen Oscar-Preisträger Black bis November vertagt

Dustin Lance Black, Oscar-Preisträger aus den USA, kommt vor dem Westminster Magistrates' Court an.

London Der Prozess gegen Dustin Lance Black ist vertagt worden. Die Anklage bekommt so mehr Zeit zur Vorbereitung, hieß es. Was wird dem Oscar-Preisträger vorgeworfen?

Kurz nach dem Auftakt ist ein Prozess gegen Oscar-Preisträger Dustin Lance Black wegen Körperverletzung in London vertagt worden. Das Verfahren gegen den US-Drehbuchautor („Milk“) soll erst am 8. November fortgesetzt werden, um der Anklage mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben. So ist ein Mitschnitt der Aussage des mutmaßlichen Opfers verloren gegangen, der zuständige Beamte wurde noch nicht befragt. Bei einer Anhörung im April hatte der 49-Jährige auf nicht schuldig plädiert.

Black habe im August 2022 im Zuge einer Auseinandersetzung in einem Londoner Club das Handgelenk einer Frau ergriffen und verdreht, dabei habe sie ihren Drink verschüttet, sagte Staatsanwältin Adrita Ahmed. Nach Ansicht eines Überwachungsvideos sagte der vorsitzende Justizbeamte (Chief Magistrate), Paul Goldspring, die mutmaßliche Tat gehöre im Falle eines Schuldspruchs zur niedrigsten Stufe der Strafmaßvorschriften. „Die Anklage bringt nicht mehr vor, als dass er das Handgelenk gepackt hat“, sagte Goldspring.

Black, der mit dem britischen Turmsprung-Olympiasieger Tom Daley (29) verheiratet ist, sei eigens für den Termin heute nach Großbritannien geflogen, teilten seine Anwälte mit.

Verteidigerin Helena Duong sagte, die Klägerin habe Black in aggressiver Weise angeschrien, bevor er nach ihrem Drink gegriffen habe. Anschließend habe ihm die Frau gegen den Hinterkopf geschlagen und sei deswegen von der Polizei verwarnt worden.