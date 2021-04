Quarantänehaus in Rothesütte bietet Studenten aus Ägypten eine Unterkunft

Nordhausen. Landkreis arbeitet mit Nordhäuser Hochschule zusammen, um Studenten aus Risikogebieten in der erforderlichen Quarantänezeit zu helfen.

Der Landkreis Nordhausen hat in Abstimmung mit der Nordhäuser Hochschule die Quarantänebehelfseinrichtung in Rothesütte belegt. „Wir stehen schon seit einiger Zeit mit unserer Hochschule in Kontakt, um bei Bedarf ausländische Studierende aus Risikogebieten, die hier noch keine Unterkunft haben, in der erforderlichen Quarantänezeit sicher unterzubringen“, erklärt Landrat Matthias Jendricke (SPD). Jetzt sei die Quarantänebehelfseinrichtung in Rothesütte mit den ersten Studenten aus Ägypten belegt, die hier die erforderliche Einreise-Quarantänezeit verbringen werden.

„Aus unserer Sicht ist dies sehr wichtig, denn wir wollen unsere Infektionszahlen natürlich weiter so niedrig halten wie bislang“, betont Jendricke. „Insofern fahren wir hier einen konsequenten und zugleich erfolgreichen Weg.“

Vor dem Einzug in die Einrichtung in Rothesütte haben die Studenten einen Corona-Schnelltest im Testzentrum des Landkreises gemacht, der negativ ausgefallen ist. Der Landkreis erwartet weitere Studenten aus Indien, die ebenfalls zunächst in Rothesütte wohnen werden. Die Betreuung der Quarantänegäste übernimmt die Service Gesellschaft des Landkreises in Kooperation mit dem Horizont-Verein.