Windsor/Glasgow Zweite Absage in wenigen Wochen: Queen Elizabeth wird aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Weltklimakonferenz nach Glasgow reisen.

Queen Elizabeth II. wird nicht bei der Weltklimakonferenz vor Ort sein. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstagabend mit: "Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen." Um welche Beschwerden es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen berichtete eine palastnahe Quelle der "Times" noch, dass es der Königin gut gehe und sie Energie für die Reise zur COP sammle. Die Entscheidung, die Veranstaltung nun doch abzusagen, treffe die 95-Jährige nach Palastangaben nun sehr. Sie werde allerdings eine Videobotschaft senden. Lesen Sie auch: Das plant Großbritannien schon jetzt für den Tod der Queen

Royals setzen sich für Klimaschutz ein

Seit Monaten setzen sich die britischen Royals für einen energischeren Klimaschutz aus. Queen Elizabeths Auftritt bei der Weltklimakonferenz sollte dem Appell der Königsfamilie das maximale Gewicht des Amtes verleihen.

Statt der Königin werden der britische Thronfolger Prinz Charles und dessen Frau Herzogin Camilla bei der Konferenz erwartet. Auch der nächste in der Thronfolge, Prinz William, reist mit seiner Frau, Herzogin Kate, an.

Queen: Arzt verordnete Pause

Vergangene Woche hatte die Queen bereits eine Reise nach Nordirland abgesagt und sogar eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Nach einigen medizinischen Tests musste die Königin ein paar Ruhetage einlegen. Nach der ärztlich verordneten Pause nahm sie am Dienstag wieder erste virtuelle Termine auf Schloss Windsor wahr. (day/dpa)