Berka. Ein Haufen alter Betonteile verschandelt die Landschaft am Unstrut-Werra-Radweg bei Berka. Behörden aber sind fürs Aufräumen nicht zuständig.

Radfahrer stört Betonschutt am Radweg bei Berka

Alte Bahnschwellen aus Beton türmen sich wüst übereinandergeworfen nur ein paar Meter entfernt vom Unstrut-Werra-Radweg bei Berka. Sie wurden dort wahrscheinlich schon fallen gelassen, als die ehemalige Bahntrasse für die neue Radroute abgerissen wurde. Fast so lange stört die Bauschutthalde bereits den eifrigen Radfahrer Dieter Strödter aus Sondershausen, wie er in einem Schreiben an die Redaktion mitteilt.